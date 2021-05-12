Украина и США проведут Совет по вопросам торговли и инвестиций - торгпред

Заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка и торговый представитель США Кетрин Тай договорились провести Совет по вопросам торговли и инвестиций.

"Мы говорили о необходимости усиливать диалог по вопросам изменения климата, нетарифных правил промышленных и пищевых товаров как в контексте усиления Всемирной торговой организации (ВТО), так и на двустороннем треке. Мы договорились провести Совет по вопросам торговли и инвестиций и проговорить", – написал Качка в Facebook в среду по итогам обсуждения с Тай ключевых вопросов торговли 11 мая.

По его словам, в ходе разговора Тай выразила поддержку идеи свободного производства вакцин (waiver).

"Мы выразили свою поддержку. Украина готова выступить и компрессором инициативы относительно waiver, и убеждать ЕС, что это необходимо", – указал Качка.

В отношении пошлин на металлургическую продукцию, США, по словам Качки, готовы искать индивидуальный подход к торговли металлом, чтобы преодолеть проблему избыточных мощностей.

"Мы пояснили, что пошлины и примененные позже меры ЕС сыграли в противоположную сторону с точки зрения overcapacity (избытка мощностей - ИФ). В целом Украина скорее является партнером Запада в трансформации металлургии", – добавил торгпред Украины.