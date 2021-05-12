Экономика

13:04 12.05.2021

Глава налогового комитета выступает за отмену решения о снижении льготной ставки НДС для некоторых видов агропродукции

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Глава налогового комитета выступает за отмену решения о снижении льготной ставки НДС для некоторых видов агропродукции

Компании по переработке мясомолочной продукции, производители хлебобулочных изделий, сахара и другие агрокомпании, занимающиеся переработкой, жалуются на рост налоговой нагрузки от 7,2% до 10% из-за введения льготной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в 14% для некоторых видов агропродукции, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Сейчас мы получаем много жалоб от переработчиков мясомолочной продукции, производителей хлебобулочных изделий, "сахаровиков" и других. Люди пишут, что вынуждены или идти в "тень", или закрываться, поскольку налоговая нагрузка на них увеличивается от 7,2% до 10% в разных ситуациях. Это решение нужно отменять (по льготной ставке в 14% - ИФ)", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Гетманцев допускает возможность введения льготной ставки НДС для социально значимых товаров, но при условии, что будут предусмотрены компенсаторы этих расходов.

"Их должен предложить Минфин", – добавил Гетманцев.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 22 февраля подписал закон о снижении ставки НДС с 20% до 14% на операции по поставке и ввозу на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции, в частности: крупного рогатого скота, свиней, молока цельного, пшеницы и ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, сахарной свеклы, семена льна, рапса, подсолнечника и других масличных культур.

Теги: #ндс #агропродукция #гетманцев
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