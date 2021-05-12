Аэропорт "Борисполь" объявил конкурс на должность гендиректора

Наблюдательный совет "Международного аэропорта "Борисполь" объявил конкурсный отбор на должность генерального директора госпредприятия.

Согласно объявлению, опубликованному на сайте аэропорта, заявки от потенциальных участников конкурса принимаются с 9:00 до 14:00 в рабочие дни в период с 12 по 25 мая 2021 года включительно.

Обнародовать результаты конкурса планируется до 7 июля текущего года.

От кандидатов требуются знание украинского и английского языков, наличие высшего образования, креативность, гибкость, умение управлять изменениями, конфликтными ситуациями, умение формулировать видение компании, и т.п.

Среди требований также стаж работы в транспортной или авиационной отрасли на крупных/стратегических предприятиях - не менее 10 лет; стаж работы на руководящих должностях в авиационной отрасли - не менее пяти лет.

Отмечается, что в случае, если победитель конкурсного отбора не является гражданином Украины, до момента заключения с ним контракта он в обязательном порядке должен будет получить гражданство Украины.

Обязанностями руководителя аэропорта будут содействие увеличению конкуренции в авиационных перевозках путем привлечения новых авиаперевозчиков, в том числе авиакомпаний-лоукостеров; создание прозрачных и равных условий для всех перевозчиков; развитие предприятия как узлового аэропорта региона; внедрение антикризисных мер с целью преодоления последствий, вызванных COVID-19; развитие инфраструктуры предприятия, в частности успешная реализация проекта "Реконструкция летной зоны №2", который финансируется ЕИБ, и т.д.

Кроме того, среди обязанностей - развитие неавиационной деятельности ГП, грузового направления и почтовой доставки.

Ранее, до конца октября 2020 года гендиректором ГП "Международный аэропорт Борисполь" был Павел Рябикин, который затем стал главой Государственной таможенной службы.