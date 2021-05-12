Меморандум с Госпродпотребслужбой подписан для стимулирования спроса и потребления мяса в Украине с целью стабилизации цен

Государственная служба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей подписала с ассоциацией "Мясной отрасли" меморандум о проведении ежегодного "Месяца мяса" в мае для популяризации и увеличения потребления мяса в Украине, что позволит стабилизировать цены на рынке мяса и мясных продуктов, свиней, КРС и птицы, сообщила ассоциация на сайте.

Согласно ее данным, совместные действия участников рынка и Госпродпотребслужбы в рамках меморандума должны стимулировать спрос и рост потребления данного продукта в Украине до 80 кг/год на одного человека.

Документ предполагает действия для формирования стабильного и прогнозируемого рынка мяса и обеспечения украинского потребителя питательными и доступными продуктами, уточняется в сообщении.

Меморандум во вторник подписали исполнительный директор ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко и глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Ассоциация "Мясной отрасли" создана в 2018 году. Ее задачи - представление деятельности и защита интересов ее участников, содействие развитию мясного рынка и сопутствующих отраслей, увеличение конкурентоспособности продуктов украинского происхождения и улучшение их качества, расширение рынков сбыта и защита внутреннего рынка.