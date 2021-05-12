Экономика

11:13 12.05.2021

АМКУ приостановила госфинансирование в 1,5 млрд грн на проектирование и строительство аэропорта "Днепр"

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АМКУ приостановила госфинансирование в 1,5 млрд грн на проектирование и строительство аэропорта "Днепр"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в рамках проведения расследования о правомерности выделения госпомощи временно приостановил государственную помощь, оказываемую Министерством инфраструктуры Украины на проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепр", отмечается в сообщении на сайте АМКУ.

Основной причиной такого решения в АМКУ называют то, что Мининфраструктуры, вопреки закону "О государственной помощи субъектам хозяйствования", в установленный срок и несмотря на неоднократные напоминания не уведомило комитет о намерении предоставить аэропорту госпомощь в размере 1,5 млрд грн.

По мнению АМКУ, такие действия со стороны Мининфраструктуры являются нарушением законодательства, не позволяющим комитету оценить меры господдержки и делающим невозможным выполнение АМКУ задач по контролю за предоставлением государственной помощи.

Получателями государственной помощи в рамках этого проекта являются "Укринфрапроект", ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" и ООО "МА "Днепропетровск".

"Поскольку "Укринфрапроект" и "Фининпро" не избирались по конкурентной процедуре, нельзя утверждать, что предоставленная им экономическая выгода была бы доступной при обычных условиях. Поэтому у Комитета есть основания полагать, что данная финансовая поддержка могла существенно повлиять на конкуренцию в регионе", - подчеркивают в АМКУ.

В связи с изложенным, АМКУ начала рассмотрение дела о выделении госпомощи, которая предоставляется Мининфраструктуры на осуществление мероприятий по проектированию и строительству аэродрома "Днепра" за счет средств государственного бюджета до принятия решения о ее допустимости для конкуренции.

Как сообщалось, строительство нового аэродрома международного аэропорта в Днепре началось в феврале 2021 года, закончить работы планируется через 36 месяцев.

ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" ("Фининпро") подписало с ООО "Альтис-Констракшн" договор на закупку работ по строительству нового аэродрома в международном аэропорту Днепра с предложением на 30,6% ниже ожидаемой стоимости за 3,95 млрд грн.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, еще в сентябре 2020 года на объекте стартовали подготовительные работы для обеспечения непрерывного функционирования аэропорта на время строительства. Тогда же частный инвестор - компания "НС Днепр" начала строить новый пассажирский и VIP-терминалы.

В аэропорту Днепра планируется построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км. Стоимость проекта, согласно отчету государственной экспертизы, - 6,23 млрд грн.

На текущий год на строительство аэродрома правительство выделило 1,4 млрд грн.

Теги: #амку #днепр #аэропорт
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