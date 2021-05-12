Экономика

11:31 12.05.2021

Ассоциация городов Украины призвала Кабмин возместить долги за проезд льготников в транспорте

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Ассоциация городов Украины призвала Кабмин возместить долги за проезд льготников в транспорте

В Ассоциации городов Украины (АГУ) призвали Кабинет министров Украины исправить ситуацию, сложившуюся вследствие того, что государство перестало выполнять норму Конституции о компенсации расходов из местного бюджета, возникших в результате решений центральной власти, и не компенсирует громадам средства за перевозку льготных категорий пассажиров в городском общественном транспорте.

"Вопреки конституционным нормам, с 2016 года государство отказалось финансировать гарантированные законами льготы, в частности льготу на проезд. Таким образом, оно переложило свои обязанности на органы местного самоуправления без предоставления им дополнительных источников доходов. В то же время, льготы, гарантированные государством, должны предусматривать собой стопроцентное финансирование за счет средств государственного бюджета", - говорится в заявлении АГУ в среду

"Громады ежегодно тратят миллиарды гривень на обеспечение жителям гарантий, установленных государством. Это приводит к недофинансированию других социально значимых сфер, в частности образования, здравоохранения и социальной защиты населения. Эта ситуация также приводит к деградации транспортной системы городов", - отмечают мэры городов.

В АГУ призвали Кабмин погасить задолженность, ведь без этих средств городским головам придется поднять цены. "В случае не выделения из государственного бюджета необходимых средств, органы местного самоуправления будут вынуждены поднять цены на проезд в общественном транспорте, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение на территориях громад", - подчеркнули в заявлении.

Теги: #транспорт #льготники #агу #кабмин
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