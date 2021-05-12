Главой нового департамента риск-менеджмента НБУ стал начальник управления финансовых и операционных рисков Демиденко

Национальный банк Украины (НБУ) создал департамент риск-менеджмента в вертикали "Общий блок", которая находится под руководством главы НБУ Кирилла Шевченко, и назначил главой департамента по результатам открытого конкурсного отбора Сергея Демиденко, сообщила пресс-служба регулятора.

"Департамент риск-менеджмента создан в структуре Нацбанка с целью повышения эффективности выполнения регулятором функций по управлению рисками и оценки и мониторинга залогового имущества. Ему переданы соответствующие функции от управления финансовых и операционных рисков и от департамента сопровождения кредитов (функции по оценке залогового имущества)", – указано в сообщении НБУ.

Отмечается, что основными функциями новосозданного департамента являются организация системы управления рисками в НБУ, разработки и совершенствования политики, методов и процедур управления рисками, а также формирование резервов на покрытие финансовых рисков, связанных с уменьшением полезности активов Нацбанка.

Кроме того, департамент будет оценивать справедливую стоимость финансовых инструментов в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми и распорядительными актами регулятора, а также методологически сопровождать внедрение системы внутреннего контроля в НБУ и ее мониторинг.

Согласно сообщению, к функциям департамента также относится обеспечение управления операционными рисками, организация и координация непрерывности деятельности регулятора и осуществление оценки справедливой стоимости имущества, которое является обеспечением исполнения обязательств по договорам залога НБУ.

Указывается, что департамент также будет верифицировать отчеты субъектов оценочной деятельности и выборочно мониторить имущество, которое обеспечивает выполнение обязательств по предоставленным Нацбанком кредитам, а также имущество, право собственности на которое приобретается центробанком как залогодержателем.

Пресс-служба напомнила, что Демиденко работает в Нацбанке с 2017 года, в частности с декабря 2019 года занимал должность заместителя начальника управления финансовых и операционных рисков, с сентября-2020 исполнял обязанности начальника этого управления, а с ноября прошлого года работал начальником управления финансовых и операционных рисков НБУ.