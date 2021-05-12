Долги по зарплате шахтеров за 2021 год выплатят в ближайшие дни – Минэнерго Украины

Министерство энергетики Украины достигло договоренностей с Министерством финансов о срочном погашении задолженности по заработной плате шахтерам за текущий год, сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Средства в объеме 836,5 млн грн должны поступить на счета угледобывающих предприятий в ближайшие дни. Минэнерго прилагает максимум усилий для решения текущих проблем угольной отрасли и выплаты заработной платы горнякам", - указывается в сообщении.

Министерство также приветствует конструктивную позицию лидеров профсоюзов, направленную на сотрудничество и совместный поиск путей решения насущных вопросов.

"В то же время политизация и безосновательны протесты приводят к созданию искусственного кризиса и негативно сказываются на репутации отрасли", - подчеркнули в министерстве.

Несмотря на сообщение Минэнерго о выплате задолженности в ближайшие дни, в среду, 12 мая, возле здания Офиса президента Украины в Киеве проходит акция протеста шахтеров, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

"Среди требований протестующих: рассчитаться с горняками шахт по зарплатным долгам, остановить разрушительные процессы в угольной отрасли, установить адекватную цену на уголь, остановить губительный для отечественного энергорынка импорт ресурсов из России и Беларуси, отозвать законопроекты, которыми ликвидируется социальный диалог и устанавливается диктатура работодателя", - написал Волынец в соцсети Facebook.