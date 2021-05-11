Экономика

20:16 11.05.2021

ФК "Финтакт" приобрела за 269 млн грн пул кредитов банка "Финансы и кредит" и Дельта Банка с залогом КрАЗ

2 мин читать
ФК "Финтакт" приобрела за 269 млн грн пул кредитов банка "Финансы и кредит" и Дельта Банка с залогом КрАЗ

Финансовая компания "Финтакт" (Киев) приобрела за 269,13 млн грн пул кредитов неплатежеспособных банков "Финансы и кредит" и Дельта Банка (оба – Киев), среди залогов по ним – завод по производству большегрузных автомобилей (Кременчугский автомобильный завод, КрАЗ – ИФ) и завод по производству пневматической тормозной аппаратуры для автотранспортных средств (Полтавский автоагрегатный завод – ИФ).

Согласно сообщению на сайте Prozorro.sale во вторник, торги прошли по голландской модели аукциона (на понижение цены) 11 мая, стартовая цена составляла 332,25 млн грн.

По информации на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), всего в пул активов вошли 9 кредитов юридических лиц, часть из которых находится в залоге Нацбанка, с общей суммой задолженности 10,6 млрд грн и средним сроком просрочки - более 5 лет.

Отмечается, что по части кредитов открытые уголовные дела и отсутствует полный пакет документов.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром "Финтакта" является Дмитрий Березовенко. Уставный капитал компании составляет 3,5 млн грн.

Как сообщалось, по состоянию на начало 2020 года долги Дельта Банка перед Фондом гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) составляли почти 9 млрд грн, а перед Национальным банком Украины (НБУ) – около 5 млрд грн по кредитам рефинансирования.

Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал 4-е место (60,303 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года по предложению ФГВФЛ принял постановление №898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Финансы и Кредит", бенефициаром которого выступает народный депутат Верховной Рады VIII созыва и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго.

Теги: #аукцион #банки #завод
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:17 09.05.2021
Баскетбольная майка Майкла Джордана продана на аукционе за $1,38 млн

Баскетбольная майка Майкла Джордана продана на аукционе за $1,38 млн

12:52 07.05.2021
Львовская исправительная колония №48 выставлена на аукцион за 132,6 млн грн

Львовская исправительная колония №48 выставлена на аукцион за 132,6 млн грн

09:10 30.04.2021
Пожар вспыхнул на химзаводе Manor Chemical в США, население близлежащих районов эвакуируют

Пожар вспыхнул на химзаводе Manor Chemical в США, население близлежащих районов эвакуируют

16:11 29.04.2021
Зеленский подписал закон о проведении аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина

Зеленский подписал закон о проведении аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина

16:17 22.04.2021
В США задержаны участники преступной организации, похитившие из банковских сейфов в Украине имущество на более $30 млн

В США задержаны участники преступной организации, похитившие из банковских сейфов в Украине имущество на более $30 млн

15:42 15.04.2021
США запретили своим банкам участвовать в первичных размещениях рублевого госдолга РФ с 14 июня

США запретили своим банкам участвовать в первичных размещениях рублевого госдолга РФ с 14 июня

13:48 15.04.2021
Убытки банков от принятого Радой закона о принудительной реструктуризации превысят 10 млрд грн – НАБУ

Убытки банков от принятого Радой закона о принудительной реструктуризации превысят 10 млрд грн – НАБУ

14:03 13.04.2021
СБУ назвала угрозой нацбезопасности завышенную комиссию эквайринга – советник парламентского финкомитета

СБУ назвала угрозой нацбезопасности завышенную комиссию эквайринга – советник парламентского финкомитета

17:22 06.04.2021
Продажа металлолома на онлайн аукционах Прозорро.Продажи

Продажа металлолома на онлайн аукционах Прозорро.Продажи

15:47 05.04.2021
Катар заинтересован во вхождении на банковский рынок Украины - Зеленский

Катар заинтересован во вхождении на банковский рынок Украины - Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин ввел декларирование роста цен на бензин и дизтопливо сверх 1%

Витренко анонсировал конкурс на главу правления "Укрнафты"

"Укрзализныця" в апреле получила 35 млн грн прибыли

Инфляция в Украине в апреле снизилась до 0,7%, в годовом измерении – до 8,4% - Госстат

Международные резервы Украины в апреле выросли на 3,6% - НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина в январе-апреле нарастила импорт алюминиевых руд на 44,7%

"ГарПок" в I кв.-2021 увеличил объемы приобретенной "зеленой" электроэнергии на 7%

Украина в январе-апреле сократила импорт марганцевых руд почти наполовину

Процесс разработки 15-ти документов в оборонном секторе Украины планируется завершить осенью текущего года - Машовец

НС "Укргидроэнерго" не согласен с неудовлетворительной оценкой его работы правительством

"Укравтодор" начал демонтаж старого моста на дороге Н-08 в Кировоградской области

КС 18 мая рассмотрит конституционное представление 50 нардепов о неконституционности назначении членов НКРЭКУ

Кабмин ввел декларирование роста цен на бензин и дизтопливо сверх 1%

Витренко анонсировал конкурс на главу правления "Укрнафты"

МАУ в июне запускает рейсы в Рас-эль-Хайма

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА