ФК "Финтакт" приобрела за 269 млн грн пул кредитов банка "Финансы и кредит" и Дельта Банка с залогом КрАЗ

Финансовая компания "Финтакт" (Киев) приобрела за 269,13 млн грн пул кредитов неплатежеспособных банков "Финансы и кредит" и Дельта Банка (оба – Киев), среди залогов по ним – завод по производству большегрузных автомобилей (Кременчугский автомобильный завод, КрАЗ – ИФ) и завод по производству пневматической тормозной аппаратуры для автотранспортных средств (Полтавский автоагрегатный завод – ИФ).

Согласно сообщению на сайте Prozorro.sale во вторник, торги прошли по голландской модели аукциона (на понижение цены) 11 мая, стартовая цена составляла 332,25 млн грн.

По информации на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), всего в пул активов вошли 9 кредитов юридических лиц, часть из которых находится в залоге Нацбанка, с общей суммой задолженности 10,6 млрд грн и средним сроком просрочки - более 5 лет.

Отмечается, что по части кредитов открытые уголовные дела и отсутствует полный пакет документов.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром "Финтакта" является Дмитрий Березовенко. Уставный капитал компании составляет 3,5 млн грн.

Как сообщалось, по состоянию на начало 2020 года долги Дельта Банка перед Фондом гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) составляли почти 9 млрд грн, а перед Национальным банком Украины (НБУ) – около 5 млрд грн по кредитам рефинансирования.

Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал 4-е место (60,303 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года по предложению ФГВФЛ принял постановление №898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Финансы и Кредит", бенефициаром которого выступает народный депутат Верховной Рады VIII созыва и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго.