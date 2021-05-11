Экономика

19:23 11.05.2021

Украина в январе-апреле нарастила импорт алюминиевых руд на 44,7%

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Украина в январе-апреле нарастила импорт алюминиевых руд на 44,7%

Украина в январе-апреле текущего года увеличила импорт алюминиевых руд и концентрата (бокситов) в натуральном выражении на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1 млн 777,930 тыс. тонн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) во вторник, за этот период импорт бокситов в денежном выражении возрос на 51,3% - до $81,185 млн.

При этом импорт осуществлялся в основном из Гвинеи (58,69% поставок в денежном выражении), Бразилии (23,6%) и Ганы (16,79%).

Украина в январе-апреле-2021 осуществила реэкспорт бокситов в объеме 71 тонна на $15 тыс. в Польшу (80%) и Германию (20%).

Как сообщалось, Украина в 2020 году увеличила импорт алюминиевых руд и концентрата в натуральном выражении на 4,6% по сравнению с 2019 годом - до 5 млн 118,633 тыс. тонн, за этот период импорт бокситов в денежном выражении возрос на 2,8% - до $227,095 млн. При этом импорт осуществлялся в основном из Гвинеи (63,48% поставок в денежном выражении), Бразилии (15,02%) и Ганы (14,07%).

В 2020 году было реэкспортировано в Польшу 255 тонны бокситов на $41 тыс., тогда как за 2019 год в эту страну было поставлено 22 тонны на $1 тыс.

Бокситы являются алюминиевыми рудами, используемыми в качестве сырья для получения глинозема, а из него - алюминия. Применяются также в качестве флюсов в черной металлургии.

В Украину бокситы импортирует Николаевский глиноземный завод (НГЗ), аффилированный с Объединенной компанией (ОК) "Российский алюминий" ("РусАл", РФ). Из бокситов производится глинозем.

"РусАлу" в Украине также принадлежит доля в Запорожском алюминиевом комбинате ("ЗАлК"), который прекратил выпуск первичного алюминия и глинозема.

Теги: #бокситы #импорт #экспорт
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