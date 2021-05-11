"ГарПок" в I кв.-2021 увеличил объемы приобретенной "зеленой" электроэнергии на 7%

ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") в первом квартале 2021 года приобрело у производителей электроэнергии из возобновляемых источников 2,281 млн МВт-ч, что на 7%, или на 143 тыс. МВт-ч, больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте предприятия во вторник.

Согласно сообщению, ВИЭ-генерации, входящей в балансирующую группу "ГарПока", было уплачено свыше 18 млрд грн.

Вместе с тем в рамках спецобязательств по обеспечению э/э населения (ПСО) "ГарПок" приобрел 10,9 млн МВт-ч, что на 35%, или на 6,043 млн МВт-ч, меньше показателя первого квартала 2020 года.

В то же время поставщикам универсальных услуг (ПУУ) для населения ГП продало 11,943 млн МВт-ч, указав на недопоставки НАЭК "Энергоатом" э/э в рамках ПСО и необходимости докупать ресурс на балансирующем рынке.

"В результате выполнения ПСО по населению расходы ГП на 2,5 млрд грн превысили его доходы. Основная причина – уменьшение со стороны "Энергоатома" объема продаж э/э, необходимой для нужд населения", – поясняется в сообщении.

ГП отметило, что поставки ПУУ на фоне суровой зимы при этом увеличились всего на 5% по сравнению с предыдущим периодом (11,373 млн МВт-ч).

"Энергоатому" и ЧАО "Укргидроэнерго" в рамках ПСО "ГарПок" заплатил около 3,5 млрд грн.

Всего за отчетный период "ГарПок" продал 14,66 млн МВт-ч, при этом на "зеленых" аукционах по двусторонним договорам, – 864 тыс. МВт-ч.

Переходом ГП на "зеленые" аукционы и сокращением поставок со стороны "Энергоатома" "ГарПок" объяснил существенное – на 80% – снижение объемов его продаж на рынке "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке – 1,63 млн МВт-ч против 8,45 млн МВт-ч в 1 квартале 2020 года.