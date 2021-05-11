Экономика

18:56 11.05.2021

Процесс разработки 15-ти документов в оборонном секторе Украины планируется завершить осенью текущего года - Машовец

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Процесс разработки 15-ти документов в оборонном секторе Украины планируется завершить осенью текущего года - Машовец

Процесс разработки 15-ти основополагающих документов, касающихся деятельности сектора национальной безопасности и обороны планируется к завершению осенью 2021 года, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец.

"На основе положений Стратегии национальной безопасности и обороны разрабатывается 14 стратегий и 1 национальная программа. Это - основополагающие документы, которые охватывают все сферы национальной безопасности и обороны, и являются основой для разработки детальных планов и их имплементации … Этот процесс планируется завершить до конца августа этого года", - сообщил Роман Машовец во время выступления на форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве.

По словам Машовца, разрабатываются такие документы как "проект Стратегического оборонного бюллетеня, План обороны Украины, стратегия развития ОПК, государственная программа развития Вооруженных сил Украины и другие".

Он также отметил, что большинство из этих стратегий разрабатывается впервые.

"С вышеупомянутых документов 11 должен одобрить СНБО, еще четыре разрабатывает и одобряет Кабинет Министров Украины", - добавил заместитель руководителя Офиса президента.

Кроме того, по словам Машовца, "в Украине проводятся мероприятия по созданию национальной системы устойчивости (способности украинского общества противостоять угрозам), которая является одной из трех основ Стратегии национальной безопасности и обороны - рядом со сдерживанием и взаимодействием".

"Как отметил президент, эта концепция находится на стадии завершения, для чего работает соответствующая межведомственная комиссия. Результатом должно стать четкая система координации субъектов безопасности и обороны для поддержки управления при защите основных потребностей людей в случае природных катаклизмов, техногенных аварий, а также других событий техногенного характера", - сообщил Машовец.

По его словам, в разработке этой концепции Украины помогает НАТО и страны-члены, а в сентябре 2021 года будут проведены совместные учения по широкому спектру вопросов устойчивости.

Он также сообщил, что Украина планирует присоединиться к инициативе США по коллективной защите государств в киберпространстве "Cyber Flag" ("Киберпрапор")", поскольку это может существенно повысить защиту в киберпространстве и позволит внести весомый вклад в международную безопасность.

Машовец отметил, что указанные документы стратегического планирования станут основой для разработки или внесения изменений в целый ряд законодательных актов в сфере безопасности и обороны, что, в свою очередь, системно развивать сектор национальной безопасности и обороны с целью интеграции в евроатлантическое сообщество и противодействия российской агрессии.

Теги: #опк #офис_президента #нацбезопасность
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