"Укравтодор" начал демонтаж старого моста на дороге Н-08 в Кировоградской области

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") дало старт работам по демонтажу моста на 292 км дороги Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь в с.Куцеволовка (Кировоградская обл.), сообщается в Facebook "Укравтодора".

Работы на указанном объекте проводятся в рамках президентской программы "Большое строительство".

Тяжелая техника начала демонтаж покрытия, перильного ограждения и пролетных строений. На время работ движение транспорта направлено в обход рядом с мостом.

По информации Госагентства автодорог, соседний мост, расположенный на 294 км дороги, также нуждается в обновлении. Работы по его демонтажу планируется начать уже вскоре.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укравтодора", после того завершения этапа по демонтажу на мостах начнется капитальный ремонт.

Как сообщалось, всего в 2021 году по программе восстановления мостов, которая является частью программы "Большое строительство", планируется отремонтировать, реконструировать и построить 245 искусственных сооружений, в том числе мостов.