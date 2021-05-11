Экономика

15:50 11.05.2021

"Укравтодор" начал демонтаж старого моста на дороге Н-08 в Кировоградской области

1 мин читать
"Укравтодор" начал демонтаж старого моста на дороге Н-08 в Кировоградской области

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") дало старт работам по демонтажу моста на 292 км дороги Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь в с.Куцеволовка (Кировоградская обл.), сообщается в Facebook "Укравтодора".

Работы на указанном объекте проводятся в рамках президентской программы "Большое строительство".

Тяжелая техника начала демонтаж покрытия, перильного ограждения и пролетных строений. На время работ движение транспорта направлено в обход рядом с мостом.

По информации Госагентства автодорог, соседний мост, расположенный на 294 км дороги, также нуждается в обновлении. Работы по его демонтажу планируется начать уже вскоре.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укравтодора", после того завершения этапа по демонтажу на мостах начнется капитальный ремонт.

Как сообщалось, всего в 2021 году по программе восстановления мостов, которая является частью программы "Большое строительство", планируется отремонтировать, реконструировать и построить 245 искусственных сооружений, в том числе мостов.

Теги: #укравтодор #кировоградская_обл
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:03 07.05.2021
Строительство мостов в Запорожье не останавливается, несмотря на неисправности плавкрана "Захарий" – "Укравтодор"

Строительство мостов в Запорожье не останавливается, несмотря на неисправности плавкрана "Захарий" – "Укравтодор"

15:47 06.05.2021
Служба автодорог в Винницкой области объявила тендер на строительство моста через Днестр на границе с Молдовой

Служба автодорог в Винницкой области объявила тендер на строительство моста через Днестр на границе с Молдовой

09:36 06.05.2021
Дорожники уже разобрали и вывезли части заваленной секции моста через Западный Буг

Дорожники уже разобрали и вывезли части заваленной секции моста через Западный Буг

11:53 05.05.2021
Правительство одобрило "Укравтодору" очередные госгарантии на 10 млрд грн

Правительство одобрило "Укравтодору" очередные госгарантии на 10 млрд грн

11:18 05.05.2021
Дорожники на Харьковской окружной начали армировать асфальтобетон – "Укравтодор"

Дорожники на Харьковской окружной начали армировать асфальтобетон – "Укравтодор"

13:54 30.04.2021
Дорожники ремонтируют дорогу Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань

Дорожники ремонтируют дорогу Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань

10:30 30.04.2021
"Укравтодор" совместно с ЕБРР начинает проект развития инфраструктуры для электротранспорта

"Укравтодор" совместно с ЕБРР начинает проект развития инфраструктуры для электротранспорта

14:02 28.04.2021
Движение на мосту через Хаджибейский лиман открыто – "Укравтодор"

Движение на мосту через Хаджибейский лиман открыто – "Укравтодор"

18:59 26.04.2021
САП направила в суд дело экс-главы Кировоградской ОГА

САП направила в суд дело экс-главы Кировоградской ОГА

16:29 23.04.2021
Ремонт моста через Хаджибейский лиман планируется завершить в мае – "Укравтодор"

Ремонт моста через Хаджибейский лиман планируется завершить в мае – "Укравтодор"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин ввел декларирование роста цен на бензин и дизтопливо сверх 1%

Витренко анонсировал конкурс на главу правления "Укрнафты"

"Укрзализныця" в апреле получила 35 млн грн прибыли

Инфляция в Украине в апреле снизилась до 0,7%, в годовом измерении – до 8,4% - Госстат

Международные резервы Украины в апреле выросли на 3,6% - НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

КС 18 мая рассмотрит конституционное представление 50 нардепов о неконституционности назначении членов НКРЭКУ

Кабмин ввел декларирование роста цен на бензин и дизтопливо сверх 1%

Витренко анонсировал конкурс на главу правления "Укрнафты"

МАУ в июне запускает рейсы в Рас-эль-Хайма

Количество сделок на вторичном рынке жилья Киева за 4 мес. возросло на 10-12% – АСНУ

Спрос на пригородное жилье на вторичном рынке вырос на 10-12% почти во всех регионах Украины – АСНУ

Витренко намерен подготовить "Нафтогаз" к выпуску еврооблигаций в сентябре

"Укрзализныця" в апреле получила 35 млн грн прибыли

Господдержка помогла стабилизировать цену на гречневую крупу – Минэкономики

Dow Jones преодолел отметку в 35000 пунктов, поставив новый рекорд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА