Экономика

15:21 11.05.2021

КС 18 мая рассмотрит конституционное представление 50 нардепов о неконституционности назначении членов НКРЭКУ

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КС 18 мая рассмотрит конституционное представление 50 нардепов о неконституционности назначении членов НКРЭКУ

Большая палата Конституционного суда на пленарном заседании 18 мая рассмотрит конституционное представление 50 народных депутатов о соответствии Основному закону некоторых норм заключительных и переходных положений закона о внесении изменений в некоторые законы, касающиеся обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг, и некоторых указов президента, сообщает сайт КС.

Рассмотрение конституционного представления состоится в форме письменного производства (открытая часть пленарного заседания).

В частности, по мнению авторов конституционного представления от 3 ноября 2020 года, не отвечают Конституции Украины указы президента о назначении членов Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (от 29 мая 2018 года и 29 октября 2019 года).

Как сообщалось, представление о несоответствии Конституции Украины президентских указов о назначении членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от 3 ноября поступило в Конституционный суд Украины (КС).

В представлении парламентарии просят признать неконституционными указы 2018-19 годов о назначении семи членов НКРЭКУ: Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Оксаны Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магды.

Также депутаты просят признать неконституционными норму переходных положений закона "О НКРЭКУ" №1540-VIII от 2016 года о полномочиях президента обеспечивать устойчивую деятельность НКРЭКУ, а также два пункта из переходных положений закона №394-IX об изменениях в закон об обеспечении конституционных принципов в сфере енергетики и коммунальных услуг от 2019 года, которые касаются деятельности указанных членов НКРЭКУ

Теги: #конституционный_суд #нкрэку
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