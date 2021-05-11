Экономика

12:10 11.05.2021

Спрос на пригородное жилье на вторичном рынке вырос на 10-12% почти во всех регионах Украины – АСНУ

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Спрос на пригородное жилье на вторичном рынке вырос на 10-12% почти во всех регионах Украины – АСНУ

Спрос на пригородное жилье на вторичном рынке в январе-апреле 2021 года увеличился на 10-12% почти во всех регионах Украины, сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

Как сообщил эксперт, около 40% спроса приходится на частные дома площадью 80-150 кв. м в пределах 20 км от городов. Стоимость лучших объектов такого типа возросла на 5-6%, тогда как в 85% выставленных на продажу домов сохранились цены на уровне конца 2020 года.

"С января по апрель ценовая динамика на вторичном рынке загородной недвижимости была достаточно стабильной и прогнозированной. Наиболее популярные квартиры площадью 50 кв. м выросли в цене в среднем на 3-5% в зависимости от локации, состояния дома и качества ремонта квартиры", – указал он.

По его словам, пик активности на "вторичке" ожидается со второй половины мая до конца июня, при этом до конца июля будет реализовано более 90% отложенного спроса. Так, 45-50% спроса будет сконцентрировано на сегменте загородной недвижимости, 40% – одно- и двухкомнатные квартиры в пределах городов, до 10% – квартиры от 70 кв. м.

Эксперт прогнозирует стабильную ценовую ситуацию с умеренным ростом до 5-7% на объекты с повышенным спросом. На его взгляд, на формирование цен в ближайшие месяцы будет влиять геополитическое напряжение на границе страны, подорожание энергоносителей и общая экономическая ситуация в Украине.

"Потенциальные покупатели могут рассчитывать на то, что стоимость в более чем 65% выставленных на продажу объектов останется стабильной, а возможные колебания не превысят 2-3%", – считает Пита, не исключая рост до 10% на качественные одно- и двухкомнатные квартиры.

Созданная в 1995 году Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины – ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. Ее членами являются более 2000 профессиональных риелторов, отделения открыты практически во всех областях Украины.

Теги: #недвижимость #спрос #асну
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