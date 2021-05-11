Витренко намерен подготовить "Нафтогаз" к выпуску еврооблигаций в сентябре

НАК "Нафтогаз Украины" отложил выпуск еврооблигаций из-за конъюнктуры рынка, но намерен быть готовым к их размещению в сентябре этого года, сообщил глава правления НАК Юрий Витренко, назначенный на эту должность правительством с 29 апреля.

"Из-за конъюнктуры рынка был отложен выпуск. Это не мое решение, оно было принято финансовым директором "Нафтогаза" Петрусом ван Дрилом. Мы сейчас будем делать все, чтобы быть готовыми к выпуску облигаций в сентябре", – сказал он в интервью изданию "НВ".

Витренко напомнил, что выпуск еврооблигаций из-за неблагоприятной конъюнктуры был также отложен в прошлом году.

Он также отметил, что "Нафтогаз" одалживает деньги дороже, чем украинское правительство.

"Проедать эти деньги — это двойное преступление. Компания, если она одалживает деньги дороже, чем государство, должна показать государству, что эти деньги будут вложены с прибылью", – заявил глава правления.

Витренко подчеркнул, что ключевой задачей является вкладывать эти деньги прибыльно.

Экс-глава правления Андрей Коболев в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в конце апреля сообщил, что его команда планировала выпуск еврооблигаций в первой половине мая, конференц-кол с инвесторами был запланирован на 29 апреля.

Он указал, что выпуск затягивался из-за позиции Минфина, который отказывался давать соответствующее разрешение.

"Мы решили первой пустить "Укрзализныцю", потому что у них почти дефолт, поэтому давайте вы подождете. А если "Укрзализныця" не разместится? - Ну "Нафтогаз" как-то разберется", – описывал Коболев переговоры с Минфином.

Экс-глава правления подчеркнул, что размещение еврооблигаций было очень важным элементом для обеспечения "финансовой подушки", которая позволила бы "Нафтогазу" обеспечить энергобезопасность Украины путем наращивания запаса газа в подземных хранилищах.

Как сообщалось, в настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза", все они были размещены в 2019 году: в июле – трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на EUR600 млн под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре – 7-летние на $500 млн с доходностью 7,625%.

В октябре прошлого года НАК хотел выкупить долларовые еврооблигации на $335 млн, в первую очередь, с погашением в 2022 году, за счет выпуска новых семилетних еврооблигаций, однако затем отказался от размещения новых бумаг под 8,95% и выкупа.