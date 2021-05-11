"Укрзализныця" в апреле получила 35 млн грн прибыли

АО "Укрзализныця" в апреле текущего года получила 35 млн грн прибыли после последних 12 месяцев убыточных показателей, отмечается в сообщении на сайте компании во вторник.

"Фиксируем первый месяц доходности за последние 12 месяцев. К сожалению, кризисные явления в мировой и украинской экономике, которые начались в марте прошлого года, пандемия коронавируса и сокращения объемов перевозок длительное время сдерживали развитие "Укрзализныци", однако мы переломили эту негативную тенденцию", - цитируется в сообщении и.о. главы компании Иван Юрик.

По его словам, такой результат был достигнут благодаря внедрению оперативного антикризисного плана, при этом - без поднятия грузовых тарифов или уменьшения налогового бремени на компанию.

Юрик также добавил, что, несмотря на тяжелый 2020 год, "Укрзализныця" осталась одним из крупнейших и добросовестных налогоплательщиков и по итогам 2020 года перечислила в бюджеты всех уровней и фонды более 25 млрд грн.

Утвержденный консолидированный финансовый план "Укрзализныци" на 2021 год предусматривает общие доходы компании в сумме 93 млрд грн и значительные инвестиции в обновление подвижного состава и инфраструктуры.