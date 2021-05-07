Экономика

19:00 07.05.2021

Украина за 4 мес. сократила экспорт электроэнергии в 2,6 раза, импорт – в 1,8 раза

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Украина за 4 мес. сократила экспорт электроэнергии в 2,6 раза, импорт – в 1,8 раза

Украина в январе-апреле 2021 года снизила экспорт электроэнергии в 2,6 раза (на 1 млрд 506,4 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 942,5 млн кВт-ч, свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в частности, поставки с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии упали в 2,6 раза (на 1,093 млрд кВт-ч) – до 679 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу снизились в 2,3 раза (на 304 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 242,7 млн кВт-ч.

Экспорт электроэнергии в Молдову сократился в 6,2 раза (на 109,4 млн кВт-ч) – до 20,9 млн кВт-ч.

В Беларусь и РФ поставки в январе-апреле 2021 и 2020 гг. не осуществлялись.

В апреле-2021 украинский экспорт электроэнергии составил 379,9 млн кВт-ч, что в 1,6 раза больше, чем в апреле-2020 (237,9 млн кВт-ч).

Кроме того, Украина в январе-апреле 2021 года снизила импорт электроэнергии в 1,8 раза (на 757,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 946,9 млн кВт-ч. В т.ч. из Беларуси поставлено 511,6 млн кВт-ч, Словакии – 238,6 млн кВт-ч, России – 101 млн кВт-ч, Венгрии – 61,1 млн кВт-ч, Румынии – 34,5 млн кВт-ч.

В рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за четыре месяца из РФ импортировано 19,36 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,43 млн кВт-ч.

Аварийные поставки за этот период из Словакии составили 0,2 млн кВт-ч, из Беларуси – 9,68 млн кВт-ч, в Беларусь – 0,08 млн кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1 млрд 715,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 4 млрд 754,1 млн кВт-ч. Выручка от экспорта электроэнергии снизилась на 25,9% (на $97,937 млн) – до $280,831 млн


Структура экспорта электроэнергии в январе-апреле 2020 и 2021гг.:

Страны 4 мес-2020 4 мес-2021 изм. изм.
  млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч %
Венгрия 1 202,144 491,900 -710,244 -59,1
Словакия 0,491 35,124 34,633 +71,5 раза
Румыния 569,343 151,935 -417,408 -73,3
Польша 546,709 242,666 -304,043 -55,6
Молдова 130,252 20,868 -109,384 -84,0
Беларусь 0,0 0,0 --- ---
Россия 0,0 0,0 --- ---
Всего 2 448,939 942,493 -1 506,446 -61,5

Структура импорта электроэнергии в январе-апреле 2020 и 2021гг.:

Страны 4 мес-2020 4 мес-2021 изм. изм.
  млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч %
Венгрия 408,636 61,137 -347,499 -85,0
Словакия 1 011,888 238,639 -773,249 -76,4
Румыния 78,338 34,500 -43,838 -56,0
Польша 0,0 0,0 --- ---
Молдова 0,0 0,0 --- ---
Беларусь 152,308 511,640 359,332 3,4 раза
Россия 53,399 100,976 47,577 89,1
Всего 1 704,569 946,892 -757,677 -44,4

Данные: "Укрэнерго"

Теги: #электроэнергия #импорт #экспорт
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