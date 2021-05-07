Украина за 4 мес. сократила экспорт электроэнергии в 2,6 раза, импорт – в 1,8 раза
Украина в январе-апреле 2021 года снизила экспорт электроэнергии в 2,6 раза (на 1 млрд 506,4 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 942,5 млн кВт-ч, свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в частности, поставки с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии упали в 2,6 раза (на 1,093 млрд кВт-ч) – до 679 млн кВт-ч.
Поставки электроэнергии в Польшу снизились в 2,3 раза (на 304 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 242,7 млн кВт-ч.
Экспорт электроэнергии в Молдову сократился в 6,2 раза (на 109,4 млн кВт-ч) – до 20,9 млн кВт-ч.
В Беларусь и РФ поставки в январе-апреле 2021 и 2020 гг. не осуществлялись.
В апреле-2021 украинский экспорт электроэнергии составил 379,9 млн кВт-ч, что в 1,6 раза больше, чем в апреле-2020 (237,9 млн кВт-ч).
Кроме того, Украина в январе-апреле 2021 года снизила импорт электроэнергии в 1,8 раза (на 757,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 946,9 млн кВт-ч. В т.ч. из Беларуси поставлено 511,6 млн кВт-ч, Словакии – 238,6 млн кВт-ч, России – 101 млн кВт-ч, Венгрии – 61,1 млн кВт-ч, Румынии – 34,5 млн кВт-ч.
В рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за четыре месяца из РФ импортировано 19,36 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,43 млн кВт-ч.
Аварийные поставки за этот период из Словакии составили 0,2 млн кВт-ч, из Беларуси – 9,68 млн кВт-ч, в Беларусь – 0,08 млн кВт-ч.
Как сообщалось, Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1 млрд 715,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 4 млрд 754,1 млн кВт-ч. Выручка от экспорта электроэнергии снизилась на 25,9% (на $97,937 млн) – до $280,831 млн
Структура экспорта электроэнергии в январе-апреле 2020 и 2021гг.:
|Страны
|4 мес-2020
|4 мес-2021
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|Венгрия
|1 202,144
|491,900
|-710,244
|-59,1
|Словакия
|0,491
|35,124
|34,633
|+71,5 раза
|Румыния
|569,343
|151,935
|-417,408
|-73,3
|Польша
|546,709
|242,666
|-304,043
|-55,6
|Молдова
|130,252
|20,868
|-109,384
|-84,0
|Беларусь
|0,0
|0,0
|---
|---
|Россия
|0,0
|0,0
|---
|---
|Всего
|2 448,939
|942,493
|-1 506,446
|-61,5
Структура импорта электроэнергии в январе-апреле 2020 и 2021гг.:
|Страны
|4 мес-2020
|4 мес-2021
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|Венгрия
|408,636
|61,137
|-347,499
|-85,0
|Словакия
|1 011,888
|238,639
|-773,249
|-76,4
|Румыния
|78,338
|34,500
|-43,838
|-56,0
|Польша
|0,0
|0,0
|---
|---
|Молдова
|0,0
|0,0
|---
|---
|Беларусь
|152,308
|511,640
|359,332
|3,4 раза
|Россия
|53,399
|100,976
|47,577
|89,1
|Всего
|1 704,569
|946,892
|-757,677
|-44,4
Данные: "Укрэнерго"