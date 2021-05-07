Экономика

16:57 07.05.2021

Шмыгаль предложил премьеру Грузии восстановить работу межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

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Шмыгаль предложил премьеру Грузии восстановить работу межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в пятницу предложил коллеге восстановить работу Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщается на правительственном портале, во время разговора стороны также отметили важность усиления обороноспособности страны путем внедрения стандартов НАТО и подняли вопрос противодействия Covid-19.

"Украина и Грузия имеют очень хорошие перспективы для развития сотрудничества в области логистики, транзита и торговли", - отметил украинский премьер.

Шмыгаль также поблагодарил грузинскую сторону за возвращение в Украину посла и подтвердил готовность посетить Грузию в этом году.

Со своей стороны Гарибашвили отметил, что Украина является другом для Грузии, и они настроены в дальнейшем развивать двусторонние партнерские отношения.

Теги: #межправкомиссия #грузия #украина #экономика
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