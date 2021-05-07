"ГарПок" считает целесообразным увеличить период поставки "зеленой" электроэнергии, ограниченный месяцем

ГП "Гарантированный покупатель" рассматривает вопрос изменения условий продажи электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, считая целесообразным убрать ограничение периода поставки в месяц, увеличив его, как минимум, на квартал.

"Мы сейчас работаем над этим вопросом. Учитывая, что торги "ГарПока" по продаже "зеленой" электроэнергии пользуются стабильным спросом, портфельное решение было бы интересно рынку и помогло повысить ликвидность", – указали в комментарии "Энергореформе" в пресс-службе "ГарПока".

Для этого необходимо принять изменения в постановление №449 от 5 июня 2019 года о порядке проведения аукционов по двустронним договорам, согласно которому период поставки зеленой электроэнергии, в отличие от произведенной другими источниками, ограничен месяцем, разъяснили в ГП.

В пресс-службе также обратили внимание, что "ГарПок" начал практиковать заблаговременную продажу "зеленой" электроэнергии.

"На 11 мая мы запланировали торги с поставкой на август. Впервые торги проводятся так заблаговременно", – отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, комментируя названные "ГарПоком" рекордными торги 6 мая, когда на двух аукционах в один день им были полностью проданы все предложенные 518 тыс. МВт-ч электроэнергии на июнь и июль, в пресс-службе отметили, что это будет способствовать минимизации небалансов, особенно характерных для летнего периода, и создаст дополнительный кэшфлоу для финансовой стабилизации предприятия.

Согласно бюллетеню Украинской энергетической биржи, на аукционе 6 мая реализовано 252,9 тыс. МВт-ч электроэнергии с поставкой на июнь. Самая высокая цена сложилась на электроэнергию поставкой с 8:00 до 18:00 – 1303,08 грн/МВт-ч, что на 9,8% выше стартовой – 1186,92 грн/МВт-ч. Самая низкая – на ресурс поставкой 11:00-15:00, составив 1198,26 грн/МВт-ч, что на 0,95% превышает стартовую (1186,92 грн/МВт-ч).

Средневзвешенная цена э/э по результатам аукциона на июнь, согласно расчетам "ГарПока", составила 1241 грн/МВт-ч.

С подобными результатом реализовано 265,05 тыс. МВт-ч на июль. По самой высокой цене продана э/э с поставкой 8:00-18:00 – 1306,55 грн/МВт-ч, что на 10% выше стартовой (1186,92 грн/МВт-ч), по самой низкой - ресурс на 12:00-14:00 по 1191,85 грн/МВт-ч при стартовой 1186,93 грн/МВт-ч.

Средневзвешенная цена июльской э/э – 1231 грн/МВт-ч

Покупателями ресурса в обоих случаях выступили по 15 компаний, большинство из которых стабильно принимает участие в зеленых аукционах и выкупило электроэнергию на оба месяца. Это, в частности, ООО "Д.Трейдинг", "Полтавский ГОК", "Днепросталь-Энерго", "Артлекс-Энерджи", "Юг Энерго Сбыт", "Стелла Энерджи", "ЗТМК", "Запорожский энергетический альянс", "ЭТГ", "Юнайтед Энерджи", "Август", "НЭК", ЧАО "НЭК Укрэнерго".