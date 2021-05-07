Международные резервы Украины в апреле выросли на 3,6% - НБУ

Международные резервы Украины к началу мая 2021 года выросли, по предварительным данным, до $28 млрд (в эквиваленте), что на 3,6% больше, чем на начало апреля этого года ($27,035 млрд) свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные в пятницу.

"По состоянию на 1 мая 2021 года международные резервы Украины, согласно предварительным данным, составили $28 млрд (в эквиваленте). В апреле они выросли на 3,6% с учетом валютных поступлений в пользу правительства и переоценки финансовых инструментов", – поясняется в сообщении.