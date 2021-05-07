Экономика

15:16 07.05.2021

Инфляция в Украине в апреле снизилась до 0,7%, в годовом измерении – до 8,4% - Госстат

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Инфляция в Украине в апреле снизилась до 0,7%, в годовом измерении – до 8,4% - Госстат

Рост потребительских цен в Украине по итогам апреля 2021 года замедлился в годовом измерении до 8,4% с 8,5% по итогам марта.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу, в апреле инфляция снизилась до 0,7% с 1,7% в марте, 1% - в феврале и 1,3% – в январе.

Помимо этого, Госстат в апреле-2021 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,7%, что также ниже показателя предыдущего месяца (1,6%).

В целом за первых четыре месяца этого года инфляция в Украине составила 4,8%, базовая – 3,1%.

Правительство Украины прогнозирует на этот года инфляцию 7,3%, Нацбанк – 8%. По мнению НБУ, пик инфляционного всплеска на уровне около 9,6% придется на третий квартал 2021 года, а осенью инфляция начнет снижаться. Инфляция вернется в целевой диапазон 5%±1 п. п. в первом полугодии 2022 года, где и будет оставаться в дальнейшем, считает Нацбанк.

Теги: #госстат #инфляция
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