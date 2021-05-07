Экономика

14:12 07.05.2021

Комитет Рады по экополитике поддержал проект по недропользованию и реформе Госэкоинспекции

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Комитет Рады по экополитике поддержал проект по недропользованию и реформе Госэкоинспекции

Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользованию поддержал законопроект о недропользовании и призвал к активизации реформирования территориальных органов Государственной экологической инспекции Украины.

Согласно информации на сайте Рады, в частности, комитет рассмотрел законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере пользования недрами (рег. №4187, доработанный) и поддержал в принятии за основу.

Рассмотрев проект постановления об установлении прибрежных охранных водных зон рек (рег. №5222), комитет принял решение его отклонить.

По результатам рассмотрения проекта постановления о рекультивации свалок в Черновицкой области (рег. №5224), комитет принял решение отклонить его и дать поручение главе комитета направить обращение в Черновицкую облгосадминистрацию по ускорению утверждения Регионального плана управления отходами.

Комитет также направил на доработку законопроекты о развитии отрасли пчеловодства, охраны, защиты и сохранения пчел (рег. №5274) после их рассмотрения.

По результатам рассмотрения законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной статистической деятельности (рег. №5108), представленного Кабинетом министров Украины, комитет поддержал его принятие за основу с учетом замечаний комитета.

После обсуждения комитет по экополитике решил одобрить рекомендации по результатам заслушивания отчета председателя Госэкоинспекции, в том числе как можно быстрее завершить реформирование территориальных органов ведомства.

Теги: #комитет #экология #законопроекты
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