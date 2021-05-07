АМКУ рассмотрит возможность покупки физлицом трех агрокомпаний в Черниговской области

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на заседании 7 мая рассмотрит возможность покупки физлицом-гражданином Украины трех аграрных компаний в Черниговской области: СООО "Дружба", ЧСП "Красный маяк" (оба – с. Сядрино) и ООО "Полисся СЛ" (с. Хотеевка).

Соответствующий вопрос содержит повестка заседания, обнародованная на сайте АМКУ.

Доступ к данным о покупателе на сайте госрегулятора ограничен до принятия соответствующего решения.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, основателем юридического лица всех трех компаний является ООО "Компания по управлению активами и администрированию пенсионных фондов "Укрмашинвест" (Краматорск Донецкой обл.). Данные компании занимаются смешанным сельским хозяйством, выращиванием зерновых и бобовых культур, а также семян масличных культур.