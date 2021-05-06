Газ в Европе подорожал до $311/тыс. куб. м на фоне холодной погоды и начала ремонтов на промыслах Норвегии

Спотовая цена на газ в Европе немного растеряла динамику, но все же добавила за очередной день в цене более процента.

К привычным слагаемым роста (дефицит поставок СПГ и трубопроводного газа, прохладная погода) добавились летние плановые ремонты на норвежских месторождениях. В Норвегии до конца июня на профилактику остановлено месторождение Asgard (обеспечивает добычу 21 млн кубов в сутки), на 10 дней остановилось месторождение Karsto (20 млн куб. м в стуки).

Цена газа с поставкой в пятницу на хабе TTF в Нидерландах выросла до $311 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 13 января (тогда европейская цена взлетала до $335 вслед за ажиотажным взлетом котировок в Азии). Но и обновление этого пика уже не представляется недостижимым.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $240 за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса.

Холодная погода не оставляет газовикам ресурсов на закачку газа в подземные хранилища к будущей зиме. По данным Gas Infrastructure Europe, за газовые сутки 5 мая резко вырос отбор газа из хранилищ, едва не превысив скромную закачку. "Газпром" (MOEX: GAZP) на свих мощностях хранения в Германии и Австрии продолжает активный отбор газа.