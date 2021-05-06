Экономика

18:52 06.05.2021

Новая модель ПСО по населению на рынке э/э должна защитить уязвимых потребителей и соответствовать интересами генерации – Минэнерго

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Новая модель ПСО по населению на рынке э/э должна защитить уязвимых потребителей и соответствовать интересами генерации – Минэнерго

Новая модель спецобязательств по обеспечению электроэнергией населения (ПСО), разработку которой начало Министерство энергетики, должна предусматривать адресную поддержку уязвимых потребителей и соответствовать интересам задействованной в нем генерации, заявило Минэнерго в четверг.

"Новая модель должна первую очередь обеспечивать социальную функцию государства по адресной поддержке малообеспеченных слоев населения", – говорится в сообщении министерства на сайте.

Вместе с тем в Минэнерго отметили, что одним из ключевых ориентиров в работе над проектом является согласованность модели ПСО с государственными предприятиями, на которые оно возложено, – ЧАО "Укргидроэнерго" и НАЭК "Энергоатом".

"Но не менее важным является учет возможностей развития имеющихся и строительства новых мощностей для государственных предприятий отрасли", – отметили в министерстве, не став уточнять подробностей.

Как сообщалось, глава Минэнерго Герман Галущенко в день его утверждения на должность 29 апреля анонсировал новую модель ПСО к 1 июля 2021 года вместо той, которая начала действовать с 1 мая сроком на два месяца.

По его словам, новая модель будет учитывать все вопросы обеспечения населения электроэнергией, в том числе рассматривается вопрос формирования тарифов в зависимости от объемов потребления.

Согласно ПСО с 1 мая, цена электроэнергии для населения сохранена на уровне 1,68 грн/кВт-ч.

В то же время ЧАО "Укргидроэнерго" и НАЭК "Энергоатом", задействованные в ПСО, с 1 июня 2021 года должны продавать поставщикам универсальных услуг (ПУУ), обеспечивающих ресурсом бытовых потребителей, электроэнергию напрямую, минуя ГП "Гарантированный покупатель".

Сразу после выхода постановления "Энергоатом" заявил, что его потери от работы по новой модели ПСО составят минимум 3 млрд грн. Свою позицию генкомпания аргументировала тем, что "Энергоатом" должен будет компенсировать ПУУ финансовые расходы в случае, если они после оплаты тарифов на передачу, распределение и поставки будут иметь на расчеты с генерацией меньше, чем 10 грн/МВт-ч. В то же время НАЭК указала, что только у шести из 24 ПУУ формируется положительный остаток денежных средств для приобретения продукции у компании.

Со своей стороны, вторая задействованная в ПСО компания – ЧАО "Укргидроэнерго", обязанная покупать электроэнергию в торговой зоне "остров Бурштынской ТЭС" и продавать ее по цене около 10 грн/МВт-ч ПУУ в этой зоне в почасовых объемах, необходимых для нужд бытовых потребителей, заявила, что ее потери от новой модели спецобязательств составят около 2,3 млрд грн.

Теги: #минэнерго #псо #потребители
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