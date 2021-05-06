США выступают за решение ВТО о свободном производстве вакцин - торгпред Украины

Администрация США в лице торгового представителя Кэтрин Тай выступает за решение Всемирной торговой организации (ВТО) о свободном производстве вакцин (waiver), что свидетельствует о переломном моменте в дискуссии относительно такого решения, сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Сегодня это решение поддержала Администрация США, о чем официально сообщила USTR (United States Trade Representative - ИФ) Кетрин Тай. Обычно развитые страны выступают против таких освобождений. А это значит перелом и в ВТО. И возможно, первая победа нового гендиректора (ВТО - ИФ)", – написал он в Facebook в четверг.

Украина будет агитировать за скорейшее формальное утверждение решения, подчеркнул он.

По словам торгпреда, указанное формальное решение ВТО позволит решить проблему неравного доступа к вакцинам в отношении разных стран. С инициативой принять waiver в отношении производства вакцин выступили ЮАР и Индия осенью прошлого года.

"В моем разговоре с гендиректором ВТО Нгози (Нгози Оконджо-Ивеала - ИФ) я подчеркнул, что для Украины это не вопрос производства вакцин, а вопрос свободного доступа украинцев к вакцинам", – указал Тарас Качка.