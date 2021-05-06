Служба автодорог в Винницкой области объявила тендер на строительство моста через Днестр на границе с Молдовой

Служба автомобильных дорог в Винницкой области объявила тендер на строительство моста через реку Днестр на украинско-молдавской границе в районе населенных пунктов Ямполь-Косэуць.

Согласно данным в системе ProZorro, ожидаемая стоимость составляет 3,4 млрд грн. По условиям тендера, завершить строительство перехода компания-подрядчик должна до конца 2022 года.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 31 мая, аукцион состоится 6 июня.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей Facebook-странице отмечает, что подрядчик, который победит в тендере, будет заниматься и изготовлением проектной документации, и строительными работами. Эта модель экономит время и удешевляет реализацию проекта.

Мост через Днестр будет предусматривать строительство двух подходов (1,6 км со стороны украинской территории и 5 км с молдавской стороны).

"Сейчас сообщение между двумя европейскими странами в регионе обеспечивается паромной переправой. Однако она давно не соответствует требованиям времени и реальным потребностям жителей государств. Строительство моста - стратегический приоритет. Параллельно с этим обновляем 137,5 км маршрута - речь идет о наиболее проблемных для проезда участках. То есть уже к концу года путь к границе будет комфортным для проезда", - цитирует пресс-служба главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

Агентство отмечает, что строительство моста в Ямполе - часть Транспортной стратегии Украины до 2030 года. Ожидается, что он позволит сократить время поездки по маршруту Киев-Кишинев.