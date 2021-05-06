Экономика

13:57 06.05.2021

В Богодухове открыли модернизированное приемное отделение Центральной районной больницы

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В Богодухове (Харьковская обл.) открыли после капитального ремонта приемное отделение Центральной районной больницы.

Как сообщил спикер Харьковской ОГА Владислав Сакович на своей странице в Facebook, в модернизированном отделении также появилось новое оборудование.

Реконструкция проходила в рамках программы "Большое строительство".

По его словам, приемное отделение площадью 650 кв м получило несколько входных групп. При ремонте придерживались норм инклюзии. В отделении полностью заменили коммуникации, что позволяет экономить на энергоносителях. Обновлены кабинеты, санузлы и лаборатории. Также в Богодуховский больнице появилось "окно жизни": специальный пункт, где женщина, отказывающаяся от новорожденного ребенка, анонимно может оставить младенца.

Кроме того, в отделении появился полубокс, который позволяет разделять инфекционных больных от других пациентов и оказывать им помощь отдельно до установки диагноза. Отремонтированы реанимационный зал и малая операционная, где теперь есть современное оборудование для проведения операций любой сложности.

Среди нового оборудования в больнице появился компьютерный томограф и рентген-аппарат. Планируется также приобрести аппарат УЗИ и проводить видеогастроэндоскопическую диагностику.

 

Теги: #большое_строительство #харьковская_область
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