Экономика

12:08 06.05.2021

Витренко рассмотрит жалобу члена набсовета "Нафтогаза" Бенша на недопуск к заседаниям

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Витренко рассмотрит жалобу члена набсовета "Нафтогаза" Бенша на недопуск к заседаниям

Член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Роберт Бенш пожаловался главе правления компании Юрию Витренко, что глава совета Клэр Споттисвуд долгое время не допускала его к заседаниям, не информируя и не приглашая на них.

Соответствующее письмо Бенш направил новоназначенному главе "Нафтогаза", текст документа обнародован на сайте компании в четверг.

В своем письме Бенш отрицает обвинения в наличии "конфликта интересов", о котором говорится в обнародованном недавно письме трех независимых членов НС НАК в адрес премьера Украины Дениса Шмыгаля.

Бенш утверждает, что не существует никаких документов, подтверждающих такие обвинения, как и не существует никаких юридических препятствий, которые могут остановить выполнения им полномочий члена наблюдательного совета компании.

"Нам очень жаль, что такая досадная ситуация сложилась в работе наблюдательного совета, который должен прилагать все усилия к эффективной работе в интересах национальной компании и народа Украины. Мы проведем тщательный анализ ситуации и аргументов и после этого сможем сформировать позицию компании и ответить на обращение господина Бенша", - цитирует пресс-служба главу "Нафтогаза" Витренко.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №293-р от 11 марта 2020 года ввел Роберта Бенша, как представителя государства, в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины".

На момент включения в НС НАК Бенш числился крупным бенефициаром "Донбассэнерго" через "Энергоинвест Холдинг", позднее – в акционерах его не стало. Бизнесмен Павел Фукс в интервью изданию "Экономическая правда" предположил, что в ходе переговоров о возможной покупке генкомпании "он (Бенш - ИФ) фронтировал кого-то".

С просьбой отменить решение о включении в наблюдательный совет НАК Роберта Бенша в связи с наличием конфликта интересов обращалась ПАО "Укрнафта", 50%+1 акция которой принадлежит "Нафтогазу". В компании отмечали, что при непосредственном содействии Бенша в пользу подконтрольной ему компании-нерезидента с "Укрнафты" было взыскано $145,7 млн. Решение суда остается невыполненным и компания принимает меры по защите своих прав.

Экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью агентству "Интерфакс-Украина" также заявил о наличии у Бенша "огромного конфликта интересов", в частности в отношении его участия в проекте Louisiana Natural Gas Exports.

Бенш в середине 2000-х был CEO британской Cardinal Resources plc, имеющей несколько лицензий на разработку нефтегазовых активов в Украине, а также совместно разрабатывающей нефтегазовые месторождения с ПАО "Укрнафта" и АО "Укргазвыдобування". В 2011 году Бенш возглавил 3P International Energy Corp. (Канада)/Cub Energy Inc.(США) с активами в Украине. Также выступал советником ООО "КУБ-Газ" при продаже 70% ее акций польской Kulczyk Oil Ventures Inc.

В набсовет "Нафтогаза" входят независимые директора Клер Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Людо Ван дер Хейден (Бельгия), а также представители государства - Наталия Бойко, Юлия Ковалив и Роберт Бенш.

 

Теги: #нафтогаз #набсовет #витренко
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