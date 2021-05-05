Экономика

19:27 05.05.2021

НБУ исключил из госреестра финучреждений четыре страховые компании

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НБУ исключил из госреестра финучреждений четыре страховые компании

Национальный банк Украины исключил из Государственного реестра финансовых учреждений четыре страховые компании, сообщается на сайте центробанка.

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 30 апреля 2021 года в связи с отсутствием лицензий исключил из реестра АО "СК" ВАРТА", ЧАО" СК "Доверие и Гарантия", ЧАО "СК" Стар-Полис", и ЧАО "СК "Индустриальная"

Согласно сообщению их лицензии были аннулированы в марте-апреле 2021 года в добровольном порядке. ЧАО "СК" Доверие и Гарантия ", ЧАО" СК "Стар-Полис, ЧАО" СК "Индустриальная" не имели невыполненных (просроченных) обязательств перед страхователями одновременно АО "СК" ВАРТА "не представило в Национальный банк отчетность за первый квартал 2021 года.

После исключения из Реестра вышеупомянутые компании окончательно потеряли статус финансового учреждения.

Теги: #нбу #страхование #исключение
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