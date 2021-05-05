Глава "Укртрансгаза" о накопленных перед минувшей зимой рекордных запасах газа: "Там сошлось всё"

Украина смогла войти в минувший отопительный сезон с заполненными более чем на 90% подземными хранилищами газа (ПХГ), но этот показатель вряд ли удастся повторить в ближайшие годы, прогнозирует глава АО "Укртрансгаз" Сергей Перелома.

"Думаю, что такие объемы запасов (28,44 млрд куб. м - ИФ), с которыми мы вошли в этот отопительный сезон, в ближайшие годы не повторим. Я не вижу причин. Там сошлось все: теплая зима с забитыми газом европейскими хранилищами, ценовой фактор", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я хочу верить, что в будущем какие-то другие факторы также сойдутся в нашу пользу, но теория вероятности подсказывает: каждый год так повторяться не будет", - добавил Перелома.

По его словам, востребованность услуги хранения газа не только на украинском, но и на мировом рынке позволила значительно увеличить количество клиентов "Укртрансгаза".

При этом в 2021 году также продолжает расширяться география заказчиков услуг хранения. "За последние несколько месяцев к нам пришли заказчики услуг из Азии, и теперь мы работаем с компаниями из Сингапура, Гонконга и ОАЭ. Это большой шаг вперед и подтверждение эффективности наших бизнес-процессов", - отметил Перелома.

Как сообщалось, Украина вошла в отопительный сезон 2020/2021 гг. с запасами в ПХГ 28,443 млрд куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).