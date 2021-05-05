Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 27,73 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 27,7275 грн/$1 с 27,7975 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,715-27,740 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в среду ослабился до 27,75 грн/$1 с 27,73 грн/$1.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 6 мая – до 27,7339 грн/$1 с 27,7330 грн/$1 накануне.