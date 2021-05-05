Экономика

16:25 05.05.2021

Еврокомиссия предложила ограничить доступ на рынок ЕС иностранных компаний, субсидируемых государством

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Еврокомиссия предложила ограничить доступ на рынок ЕС иностранных компаний, субсидируемых государством

Европейская комиссия (ЕК) предложила регламент, который ограничит доступ на единый рынок ЕС иностранных компаний, субсидируемых государством.

"Открытость единого рынка - наш самый большой актив, но открытость требует справедливости", - заявила на пресс-конференции исполнительный зампред ЕК Маргрете Вестагер, которая отвечает за политику в области конкуренции и за кластер "Европа, готовая к цифровой эпохе".

Она отметила, что ЕС - это "сверхдержава в сфере торговли и инвестиций". В 2019 году объем прямых иностранных инвестиций составил более 7 триллионов евро.

С другой стороны, пояснила Вестагер, в самом ЕС более 60 лет действует система контроля над государственной помощью. Она предотвращает гонки субсидий между государствами-членами союза, но ее действие не охватывает иностранные по отношению к ЕС компании. Новые правила призваны устранить искажающие конкуренцию субсидии, предоставляемые государствами, не входящими в ЕС.

Другой исполнительный зампред ЕК Валдис Домбровскис, курирующий вопросы экономики и торговли, подчеркнул, что "несправедливые преимущества, предоставляемые за счет субсидий, давно стали бичом международной конкуренции". По его словам, госсубсидии искажают действие рыночных механизмов и обеспечивают компаниям конкурентные преимущества за счет получаемой господдержки, а не за счет качества продукции или новаторства.

По его словам, новый регламент "уравняет правила игры в ЕС и будет способствовать позитивным изменениям, сохраняя при этом открытость".

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон добавил в этой связи, что каждый, кто активен на едином рынке ЕС, кто инвестирует в Европу или подает заявки на проекты, финансируемые государством (участвует в конкурсах госзаказа), должен играть по правилам ЕС.

В соответствии с предлагаемым регламентом ЕК получит право расследовать финансовое участие государственных органов страны, не входящей в ЕС, в компаниях, ведущих экономическую деятельность в ЕС, и при необходимости устранять их искажающие рынок последствия, говорится в пресс-релизе ЕК.

Теги: #компании #еврокомиссия #рынок
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