Экономика

15:40 05.05.2021

"Укрэнерго" считает необходимым повысить тариф на передачу э/э с 1 августа на 21% − до 355,55 грн/МВт-ч

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"Укрэнерго" считает необходимым повысить тариф на передачу э/э с 1 августа на 21% − до 355,55 грн/МВт-ч

На сайте ЧАО "НЭК "Укрэнерго" обнародован проект структуры тарифа на передачу электроэнергии для компании на 2021 год, который предусматривает его повышение с 1 августа на 61,62 грн/МВт-ч (на 21%) − до 355,55 грн/МВт-ч.

Как сообщило "Укрэнерго", открытое обсуждение проекта тарифа состоится 14 мая. До 13 мая компания принимает обоснованные предложения и замечания к проекту.

Согласно документу, НЭК обосновывает необходимость повышения тарифа увеличением расходов на сырье и вспомогательные материалы на 20 209 тыс. грн, электроэнергию для хозяйственных нужд – 19 422 тыс. грн, другие операционные расходы – 54 691 тыс. грн.

В состав других возрастающих в стоимости операционных расходов, в частности, включены: сторожевая и военизированная охрана – на 17 082 тыс. грн, плата за землю – 13 497 тыс. грн, информационно-вычислительные услуги – 7 116 тыс. грн, арендные выплаты – 6 579 тыс. грн, взносы на регулирование – 4 191 тыс. грн.

Кроме того, в проект структуры тарифа включены финансовые расходы по договору кредитной линии от 30 декабря 2020 года между НЭК "Укрэнерго" и АО "Укрэксимбанк", которые, по информации оператора системы передачи (ОСП), составят "в 2021 году 401 791,7 тыс. грн, в расчете на пять месяцев - 964 300 тыс. грн, плата за государственные гарантии 230 тыс. грн, в расчете на пять месяцев - 552 тыс. грн".

"Таким образом, финансовые расходы в структуре тарифа на 2021 год увеличатся на общую сумму 964 852 тыс. грн", − сказано в проекте структуры тарифа.

Как сообщил на прошлой неделе председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, в 2021 году компания не ожидает резкого увеличения тарифа на передачу э/э с целью компенсационных выплат производителям из возобновляемых источников (ВИЭ) по причине, в частности, сокращения объемов производства "зеленой" э/э ниже прогнозных.

Действующий тариф на передачу электроэнергии для ГП "Укрэнерго" в размере 293,93 грн/МВт-ч был установлен постановлением НКРЭКУ №2353 от 9 декабря 2020 года.

Теги: #укрэнерго #электроэнергия #тариф
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