Экономика

15:11 05.05.2021

Бюджетная декларация будет содержать только общую цифру капрасходов бюджета - замминистра финансов

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Бюджетная декларация будет содержать только общую цифру капрасходов бюджета - замминистра финансов

Бюджетная декларация в 2021 году будет содержать только общую цифру капитальных расходов госбюджета, а распределением этих средств займется парламент и Кабинет министров, сообщил замминистра финансов Александр Кава.

"В этом году бюджетная декларация будет немного отличаться (от предыдущих - ИФ). Все, что касается капитальных расходов, планируется дать единой цифрой", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"А потом Верховная Рада и правительство будут решать, как эту сумму распределять", – добавил Кава.

Теги: #бюджетная_декларация #кава #минфин
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