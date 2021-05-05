Бюджетная декларация будет содержать только общую цифру капрасходов бюджета - замминистра финансов

Бюджетная декларация в 2021 году будет содержать только общую цифру капитальных расходов госбюджета, а распределением этих средств займется парламент и Кабинет министров, сообщил замминистра финансов Александр Кава.

"В этом году бюджетная декларация будет немного отличаться (от предыдущих - ИФ). Все, что касается капитальных расходов, планируется дать единой цифрой", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"А потом Верховная Рада и правительство будут решать, как эту сумму распределять", – добавил Кава.