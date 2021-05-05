Экономика

15:02 05.05.2021

Правление "Нафтогаза" призвало Кабмин урегулировать ситуацию с подавшим в отставку набсоветом

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Правление "Нафтогаза" призвало Кабмин урегулировать ситуацию с подавшим в отставку набсоветом

Члены правления НАК "Нафтогаз Украины" призвали Кабинет министров Украины урегулировать ситуацию с подавшим в отставку наблюдательным советом компании.

На своих страницах в Facebook Сергей Перелома, Петер ван Дрил и Ярослав Теклюк отметили, что для такой компании как "Нафтогаз" чрезвычайно важным является наличие хорошо функционирующего и достойного доверия наблюдательного совета, а также надлежащего корпоративного управления.

"Отставка всех членов наблюдательного совета вступает в силу с 14 мая. Без урегулирования ситуации до этой даты члены правления не смогут продолжать выполнять свои обязанности", - указано в их заявлении.

Как сообщалось, Кабинет министров в рамках общего собрания акционеров "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании. Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета НАК как независимых, так и представителей от государства - с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.

Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Коболева, освободив его с должности главы правления "Нафтогаза" с 28 апреля, избрало и назначило с 29 апреля главой НАК сроком на один год экс-исполнительного директора компании Витренко, бывшего на тот момент и.о. министра энергетики.

В Кабмине заявили, что такое решение вызвано неудовлетворительными финансовыми показателями "Нафтогаза" за 2020 год: 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы. Коболев, в свою очередь, указал, что такой результат объясняется прекращением расчетов газсбытов и необходимостью формирования резервов, о чем правительство было предупреждено, а компания является операционно рентабельной и финансово устойчивой.

США, ЕС и МФО выразили глубокое беспокойство решением украинского правительства распустить наблюдательный совет и заменить главу "Нафтогаза", усомнившись в приверженности Украины курсу реформ в корпоративном управлении.

Набсовет "Нафтогаза" 30 апреля провел внеочередное заседание при участии Витренко, и в тот же день уведомил о досрочном прекращении своих полномочий с 14 мая, на что Кабмин призвал совет продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

Теги: #нафтогаз #кабмин
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