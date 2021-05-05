Экономика

14:07 05.05.2021

Ощадбанк выплатит 833 млн грн дивидендов в госбюджет - распоряжение Кабмина

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Ощадбанк выплатит 833 млн грн дивидендов в госбюджет - распоряжение Кабмина

Кабинет министров утвердил распределение 2,776 млрд грн чистой прибыли государственного Ощадбанка (Киев) за 2020 год, соответствующее распоряжение правительство одобрило 28 апреля.

Согласно ему, в частности, на выплату дивидендов в государственный бюджет будет направлено 832,897 млн грн (30%), на покрытие накопленных убытков прошлых лет – 1,8 млрд грн (65%), а в резервный фонд – 138,8 млн (5%).

Как сообщалось, в конце апреля 2020 года Кабмин утвердил норматив отчисления части прибыли в госбюджет для госкомпаний на уровне 50% с уточнением, что он также может быть установлен индивидуально.

Теги: #дивиденды #ощадбанк
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