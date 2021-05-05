Экономика

14:03 05.05.2021

ПриватБанк выплатит 19,4 млрд грн дивидендов в госбюджет - распоряжение Кабмина

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ПриватБанк выплатит 19,4 млрд грн дивидендов в госбюджет - распоряжение Кабмина

Кабинет министров утвердил распределение 24,3 млрд грн чистой прибыли государственного ПриватБанк (Киев) за 2020 год, в частности, на выплату дивидендов в государственный бюджет будет направлено 19,4 млрд грн (80%), на покрытие накопленных убытков прошлых лет – 3,645 млрд грн (15%), а в резервный фонд – 1,215 млрд (5%).

Соответствующее распоряжение правительство одобрило 28 апреля.

Как сообщалось, в конце апреля 2020 года Кабмин утвердил норматив отчисления части прибыли в госбюджет для госкомпаний на уровне 50% с уточнением, что он также может быть установлен индивидуально.

Теги: #дивиденды #госбюджет #приватбанк
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