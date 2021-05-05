Экономика

12:50 05.05.2021

"Укртрансгаз" в I кв. существенно сократил чистый убыток, нарастил доход почти на четверть

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"Укртрансгаз" в I кв. существенно сократил чистый убыток, нарастил доход почти на четверть

АО "Укртрансгаз" по итогам января-марта 2021 года получило чистый убыток в размере 30 млн грн, что в 543 раза меньше, чем в первом квартале прошлого года (16,276 млрд грн), сообщил глава компании Сергей Перелома.

"К сожалению, мы не смогли пересечь уровень безубыточности и получили 30 млн грн чистого убытка. Но в прошлом году убыток за первые три месяца был выше более чем в 540 раз – 16,3 млрд грн", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

По его данным, чистый доход УТГ за первый квартал текущего года составил около 1,3 млрд грн, что на 23% больше, чем в январе-марте-2020 (1,033 млрд грн). Основные поступления получены от ключевого вида деятельности – хранения газа.

"Итоги финансовой деятельности Укртрансгаза в первом квартале текущего года свидетельствуют, что, несмотря на "исторические долги", компания финансово оздоровляется и впервые за много лет имеет потенциал для того, чтобы стать прибыльной. Дальнейшее совершенствование операционных процессов и привлечение заказчиков услуг хранить газ в Украине позволит компании завершить 2021 год с положительным финансовым результатом и обеспечить устойчивое прохождение отопительного сезона", - резюмировал Перелома.

Как сообщалось, "Укртрансгаз" в 2020 году сократил чистый убыток в девять раз (на 20 млрд 970,127 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 2 млрд 615,652 млн грн и увеличил чистый доход в 1,8 раза (на 2 млрд 754,127 млн грн) - до 6 млрд 28,781 млн грн.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 100% "Укртрансгаза", являющегося оператором подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины.

 

Теги: #перелома #убыток #укртрансгаз
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