Минэкономики намерено повысить минимальные цены на алкоголь

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины собирается повысить минимальные оптовые и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков, в частности на водку и ликеро-водочные изделия (ЛВИ) на 6,2%, виски, ром и джин – на 5,9%, коньяк - 5,5%.

В приложении к проекту постановления, который ведомство обнародовало на своем веб-сайте для публичного обсуждения, уточняется, что минимальная цена оптовой реализации 1 литра 100%-ного спирта, используемого для производства водки и ЛВИ, в случае повышения цен составит 362 грн, а розничной - 475 грн. Минимальную оптовую цену на виски, ром и джин планируется установить на уровне 721 грн (розничную – 948 грн), коньяк 3 звезды – 516 грн (677 грн), коньяк 4 звезды – 560 грн (735 грн), коньяк 5 звезд – 608 грн (799 грн).

Минэкономики отметило, что размер минимальных цен определен по плановым показателям 2021 года. Учитывая рост составляющих цены алкогольных напитков (сырье, комплектующие, энергоносители, затраты на оплату труда и т.д.), размер минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на их производство и реализацию и требует корректировки.

Согласно данным министерства, рост минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков приведет к росту поступлений в государственный и местный бюджеты на 300 млн грн, и снизит количество смертей, произошедших из-за употребления алкоголя.

Минэкономики сообщило со ссылкой на исследования ВОЗ, что алкоголем вызвана примерно каждая пятая смерть в 30 европейских странах среди лиц в возрасте 15-19 лет и примерно каждая четвертая смерть в возрастной группе 20-24 лет. По данным ведомства, рост цен на алкогольные напитки на 10% ведет к снижению на 32% числа случаев смертей, вызванных их употреблением.