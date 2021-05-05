Экономика

11:42 05.05.2021

НБУ запустил веб-страницу с информацией о структуре собственности небанковских финучреждений

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НБУ запустил веб-страницу с информацией о структуре собственности небанковских финучреждений

Национальный банк Украины (НБУ) на своем веб-сайте запустил специальную тематическую страницу, посвященную раскрытию реальных владельцев небанковских финансовых учреждений.

Согласно информации центробанка, на странице собрана подробная информация об этапах раскрытия структур собственности, их согласование с требованиями НБУ, примеры заполнения документов для участников рынка, а также типовые схемы сокрытия владельцев.

Приведенная на странице информация является ознакомительной и может быть использована поставщиками финансовых услуг при подготовке документов о структуре собственности.

"Вопрос прозрачности финансового сектора - один из ключевых для Национального банка. В 2014-2016 гг. тест на прозрачность прошли украинские банки, раскрыв своих реальных владельцев. В 2021 году пришла очередь небанковских финансовых учреждений. Мы понимаем, что это совершенно новые требования для небанковского рынка. Поэтому дали достаточно времени - небанковские финучреждения должны раскрыть владельцев в течение двух месяцев, до 17 июня 2021 года. Чтобы сделать адаптацию максимально безболезненной, большое внимание уделяем непосредственному общению с участниками рынка, разъяснению требований и правил ", - отметил директор департамента лицензирования Национального банка Александр Бевз, слова которого приводятся в сообщении.

Начиная с середины мая на веб-странице будет постоянно обновляться информация о количестве небанковских финучреждений, которые уже раскрыли своих владельцев и подали в НБУ документы о структуре собственности.

 

Теги: #информация #нацбанк #владельцы #веб_сайт
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