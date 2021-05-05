"Агротон" в 2020 году увеличил чистую прибыль в 2,3 раза, EBITDA - в 14,6 раза

Агрохолдинг "Агротон" (Луганская обл.) по итогам 2020 года нарастил чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с 2019 годом – до $11,76 млн, а его показатель EBITDA увеличился в 14,6 раза - до $33,04 млн.

Согласно годовому финансовому отчету компании на сайте Варшавской фондовой биржи, ее годовая выручка возросла на четверть - до $67,55 млн, валовая прибыль - в 3,2 раза, до $32,91 млн, операционная прибыль составила $26,69 млн против полученного 2019 году операционного убытка в размере $4,30 млн.

Активы "Агротона" в минувшем году выросли на 5,1% - до $120,34 млн.