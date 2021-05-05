Экономика

11:39 05.05.2021

"Агротон" в 2020 году увеличил чистую прибыль в 2,3 раза, EBITDA - в 14,6 раза

1 мин читать
"Агротон" в 2020 году увеличил чистую прибыль в 2,3 раза, EBITDA - в 14,6 раза

Агрохолдинг "Агротон" (Луганская обл.) по итогам 2020 года нарастил чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с 2019 годом – до $11,76 млн, а его показатель EBITDA увеличился в 14,6 раза - до $33,04 млн.

Согласно годовому финансовому отчету компании на сайте Варшавской фондовой биржи, ее годовая выручка возросла на четверть - до $67,55 млн, валовая прибыль - в 3,2 раза, до $32,91 млн, операционная прибыль составила $26,69 млн против полученного 2019 году операционного убытка в размере $4,30 млн.

Активы "Агротона" в минувшем году выросли на 5,1% - до $120,34 млн.

Теги: #агротон #прибыль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:35 05.05.2021
"Нафтогаз" в I кв. получил 12,6 млрд грн чистой прибыли - финдиректор группы

"Нафтогаз" в I кв. получил 12,6 млрд грн чистой прибыли - финдиректор группы

15:05 30.04.2021
Агрохолдинг ИМК в 2020 году нарастил чистую прибыль в 4,3 раза

Агрохолдинг ИМК в 2020 году нарастил чистую прибыль в 4,3 раза

14:59 30.04.2021
"Нова Пошта" в 2020 году увеличила чистую прибыль на четверть

"Нова Пошта" в 2020 году увеличила чистую прибыль на четверть

14:12 30.04.2021
Data Group в 2020 году увеличила чистую прибыль на 32,3%

Data Group в 2020 году увеличила чистую прибыль на 32,3%

12:14 30.04.2021
НОТУ в 2020 году получила 150,8 млн грн чистой прибыли

НОТУ в 2020 году получила 150,8 млн грн чистой прибыли

14:32 28.04.2021
"Энергоатом" в I кв.-2021г получил чистую прибыль 1 млрд грн

"Энергоатом" в I кв.-2021г получил чистую прибыль 1 млрд грн

11:12 28.04.2021
НБУ прогнозирует снижение прибыли в 2021г до 27,3 млрд грн

НБУ прогнозирует снижение прибыли в 2021г до 27,3 млрд грн

11:11 26.04.2021
"Овостар" в 2020 году получил $2,6 млн чистой прибыли

"Овостар" в 2020 году получил $2,6 млн чистой прибыли

16:38 23.04.2021
ОГТСУ в 2020 году получил чистую прибыль 20,4 млрд грн – глава компании

ОГТСУ в 2020 году получил чистую прибыль 20,4 млрд грн – глава компании

13:42 21.04.2021
Кабмин перенес утверждение нормы отчисления прибыли для госпредприятий за 2020 год

Кабмин перенес утверждение нормы отчисления прибыли для госпредприятий за 2020 год

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин обязал граждан подавать декларацию о доходах и расходах при оформлении заявки на субсидию

"Нафтогаз" в I кв. получил 12,6 млрд грн чистой прибыли - финдиректор группы

Экс-глава "Нафтогаза" Коболев связывает его увольнение с $2 млрд на счетах компании

Работа "Нафтогаза" в отсутствие набсовета будет нарушена – Коболев

Независимые эксперты номинационного комитета по назначениям в набсоветы заявили о приостановке работы в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин обязал граждан подавать декларацию о доходах и расходах при оформлении заявки на субсидию

Правительство одобрило "Укравтодору" очередные госгарантии на 10 млрд грн

НБУ запустил веб-страницу с информацией о структуре собственности небанковских финучреждений

Остатки на Едином казначейском счете в апреле снизились на 7 млрд грн - Госказначейство

Отток строительных кадров за границу может остановить упорядочение и контроль официального трудоустройства - эксперт

Низкий уровень стартовой квалификации является самой острой проблемой на рынке труда в стройотрасли - эксперт

"Энергоатом" потеряет минимум 3 млрд грн, "Укгидроэнерго" – 2,3 млрд в год от работы по новой модели ПСО – заявления компаний

Шведы чаще других в Европе платят банковскими картами - опрос

Продажи новых легковых авто в Украине за 4 мес. выросли на 30% за счет "рывка" в апреле

Минстратегпром Украины создает Общественный совет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА