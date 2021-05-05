Экономика

11:26 05.05.2021

Отток строительных кадров за границу может остановить упорядочение и контроль официального трудоустройства - эксперт

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Отток строительных кадров за границу может остановить упорядочение и контроль официального трудоустройства - эксперт

Отток строительных кадров из Украины за границу поможет остановить упорядочение и контроль официального трудоустройства, считает директор по персоналу строительной компании "Интергал-Буд" Руслан Васютин.

"Тренд трудовой миграции немного снизился в карантин, но там знают и ценят наши кадры. Кто-то вернулся, кто-то остался там, кто-то ждет, чтобы уехать обратно", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Одной из причин трудовой миграции эксперт назвал нахождение значительной части строительного рынка в серой зоне. "Официальный статус сотрудников, особенно тех, кто работает физически на стройплощадках, часто не определен или вообще отсутствует. В нашей компании мы постарались от этого как можно быстрее уйти, оформляя всех, давая официальный статус. Но рынок этим грешит", - отметил Васютин.

Эксперт подчеркнул, что именно упорядочение и контроль официального трудоустройства может остановить отток строительных кадров. "Многие уезжающие на работу за рубеж к этому психологически не готовы, им комфортнее остаться здесь. Нужно дать им хотя бы какую-то зацепку", - сказал Васютин.

По его мнению, этот вопрос должен решаться не только на государственном, законодательном уровне, но и исходить от работодателей, крупных игроков, для которых важен их имидж. "Должен быть ряд инициатив, хотя бы минимальных, не идущих вразрез с экономической целесообразностью, и позволяющих наладить систему, которая будет интересной даже для тех, кто приходит на рынок неподготовленным", - сказал Васютин.

Теги: #недвижимость #интергал_буд #миграция #строители
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