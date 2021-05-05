"Энергоатом" потеряет минимум 3 млрд грн, "Укгидроэнерго" – 2,3 млрд в год от работы по новой модели ПСО – заявления компаний

Ежегодные потери НАЭК "Энергоатом" от работы по новой модели специальных обязательств (ПСО) по поставкам электроэнергии населению с 1 июня 2021 года напрямую, минуя ГП "Гарантированный покупатель", утвержденной постановлением Кабинета министров №439 от 28 апреля, составят минимум 3 млрд грн, ЧАО "Укргидроэнерго" – 2,3 млрд грн, заявили компании.

"Внесенные и уже узаконенные изменения содержат нормы, которые не только не улучшают, а напротив - еще больше дискриминируют и ограничивают работу "Энергоатома", открывая путь коррупции, злоупотреблениям и очередным схемам. (…) Вследствие таких "новаций" НАЭК будет дополнительно тратить (терять!) минимально 3 млрд грн в год", – говорится в заявлении "Энергоатома" на сайте в среду с призывом к Кабмину отменить действие этого постановления, сохранив предыдущую модель ПСО до 1 июля текущего года.

Свою позицию генерирующая компания аргументирует тем, что согласно решению правительства "Энергоатом" должен будет компенсировать поставщикам универсальных услуг (ПУУ) финансовые расходы в случае, если они после оплаты тарифов на передачу, распределение и поставки будут иметь на расчеты с генерацией меньше, чем 10 грн/МВт-ч.

"Сейчас лишь у шести из 24 ПУУ, с которыми НАЭК должна заключить договоры, по результатам продажи электрической энергии населению формируется положительный остаток денежных средств для приобретения продукции у компании. Остальные же поставщики имеют отрицательное сальдо, поэтому будут нуждаться в денежной компенсации со стороны "Энергоатома", – отмечается в сообщении.

НАЭК расценивает это как субсидирование других участников рынка, которые в процессе поставки электрической энергии бытовым потребителям окажутся с отрицательным финансовым результатом и дефицитом средств.

Помимо этого, "Энергоатом" допускает многочисленные судебные споры субъектов рынка, являющихся в основном частными компаниями, что может привести, в частности, к аресту счетов и блокированию имущества.

Вместе с тем, "Энергоатом" акцентирует внимание, что у него мало времени на заключение договоров с ПУУ, что должно завершиться к 15 мая, запуск и апробацию новой модели ПСО.

Со своей стороны, вторая задействованная в ПСО компания – ЧАО "Укргидроэнерго", обязанная покупать электроэнергию в торговой зоне "остров Бурштынской ТЭС" и продавать ее по цене около 10 грн/МВт-ч ПУУ в этой зоне в почасовых объемах, необходимых для нужд бытовых потребителей, заявила, что ее потери от новой модели спецобязательств составят около 2,3 млрд грн.

"Укргидроэнерго" обязали компенсировать все расходы ПУУ, которые не покрываются тарифом на электроэнергию для бытовых потребителей, в виде платы за услуги по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей. По предварительным подсчетам, ущерб "Укргидроэнерго" от продажи электроэнергии по новому механизму ПСО составляет 2,3 млрд грн", – говорится в сообщении компании на ее сайте.

По словам заместителя генерального директора по коммерческой деятельности "Укргидроэнерго" Богдана Сухецкого, цитируемого в сообщении, новая модель ПСО не имеет ничего общего с экономикой и не предусматривает развития.

"Мы вынуждены тратить полученный доход компании. Продавать дешевле, ради того, чтобы купить дороже у частного производителя", – разъяснил он, обратив внимание, что это уже девятое изменение ПСО почти за полтора года, "и при этом не понятно, на какой период будут действовать нововведения".

Кроме того, в "Укргидроэнерго" отметили, что новая модель ПСО создает критический риск недостатка оборотных средств компании, указав, что ежедневно необходимо будет авансировать более 20 млн грн на счет эскроу для торговли на РСВ и ВСР в острове Бурштынской ТЭС, оплачивать услугу по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей, а также дополнительно пополнять финансовую гарантию.

"В условиях значительной задолженности со стороны НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке в размере 2,4 млрд грн "Укргидроэнерго" окажется в ситуации, когда не сможет выполнять свои обязательства не только по уплате обязательных платежей по новому механизму ПСО и на рынке электрической энергии, а также обязательства перед МФО и перед государством по уплате налогов, дивидендов и других обязательных платежей в государственный бюджет", – подчеркнули в компании.

Там также обратили внимание, что постановлением Кабмина о новой модели ПСО не определены источники финансирования и порядок определения компенсации, предоставляемой участникам рынка, на которых возлагаются специальные обязанности, чем фактически нарушены требования п.5 статьи 62 закона о рынке электроэнергии.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №439 от 28 апреля обязал поставщиков универсальных услуг (ПУУ), осуществляющих поставки электроэнергии бытовым потребителям, а также НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", на которых возложены спецобязательства по обеспечению э/э населения, до 15 мая заключить двусторонние договоры на поставки ресурса в объемах, необходимых для потребления в июне.

Таким образом, Кабмин исключил ГП "Гарантированный покупатель" из перечня субъектов хозяйствования, задействованных в ПСО по населению.

Договоры между ПУУ и генерацией будут действовать с 1 июня.

Согласно постановлению, цена э/э, по которой генкомпании будут продавать ее ПУУ, определяется как разница между средневзвешенной фиксированной ценой для населения (1,68 грн/кВт-ч) и тарифами на услуги по передаче, распределению э/э и на услуги ПУУ, но не менее 10 грн/МВт-ч (0,01 грн/кВт-ч).

До 1 мая для "Энергоатома" был установлен фиксированный тариф в 150 грн/МВт-ч, для "Укргидроэнерго" – 10 грн/МВт-ч.