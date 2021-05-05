Экономика

10:06 05.05.2021

Минстратегпром Украины создает Общественный совет

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Минстратегпром Украины создает Общественный совет

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины опубликовало сообщение о способе формирования состава Общественного совета и его количественном составе на 2021-2023 годы, сообщает пресс-служба министерства в среду.

Отмечается, что формирование состава Общественного совета при министерстве произойдет путем рейтингового голосования на учредительном собрании, которое будет проведено 24 июня 2021 года.

"Инициативная группа по подготовке учредительного собрания определила, что Общественный совет будет состоять из 35 человек. В состав Общественного совета могут быть избраны представители общественных объединений, религиозных, благотворительных организаций, творческих союзов, профессиональных союзов и их объединений, ассоциаций, организаций работодателей и их объединений, средств массовой информации, зарегистрированных в установленном порядке", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что приём документов, которые необходимо подать представителям гражданского общества вместе с заявлением для участия в учредительном собрании, продлится до 25 мая 2021 года.

"В случае невозможности проведения учредительного собрания в указанное время из-за ограничений, связанных с карантином, учредительное собрание могут быть отложены решением инициативной группы", - уточняют в министерстве.

Информация о таком решении будет размещена на официальном веб-сайте ведомства, а также разослана институтам гражданского общества, которые подали документы для участия в учредительном собрании и были допущены к нему.

Теги: #общественный_совет #минстратегпром
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