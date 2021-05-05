Экономика

09:35 05.05.2021

"Нафтогаз" в I кв. получил 12,6 млрд грн чистой прибыли - финдиректор группы

2 мин читать
"Нафтогаз" в I кв. получил 12,6 млрд грн чистой прибыли - финдиректор группы

НАК "Нафтогаз Украины" по итогам января-марта 2021 года получила чистую прибыль 12,6 млрд грн, что почти вчетверо больше, чем за первый квартал прошлого года (3,2 млрд грн), сообщил финансовый директор группы Петер ван Дрил.

"Ранее мы заявляли, что ожидаем прибыльности Нафтогаза в первом квартале. Я рад сообщить, что чистая прибыль в первом квартале 2021 года составляет 12,6 млрд грн (неаудированный предварительный результат, который подлежит дальнейшей проверке)", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, деловая среда демонстрирует явные признаки восстановления с более высокими ценами и большим спросом, чем в прошлом году.

"Ожидаемый результат показывает нашу устойчивость: три квартала подряд рентабельность повысилась. Наши усилия по преобразованию окупаются. Коллектив Нафтогаза в этом квартале активизировался и показал выдающийся результат! Хочу поблагодарить всех за большой вклад", - отметил он.

Как сообщалось, консолидированный чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины" за 2020 год составил 19,002 млрд грн по сравнению с чистой прибылью 63,294 млрд грн в 2019 году. Без учета компенсации от "Газпрома" в сумме 55,7 млрд грн и приостановленной деятельности (транспортировка газа) чистая прибыль "Нафтогаза" за 2019 год составила 2,6 млрд грн.

Доходы "Нафтогаза" в 2020 году возросли на 27,1% (на 41,184 млрд грн) по сравнению с 2019 годом – до 193,017 млрд грн, в т.ч. доходы от реализации составили 159,234 млрд грн (+6,3%), компенсация от выполнения спецобязательств (ПСО) – 32,205 млрд грн (+100%), проценты и другие доходы – 1,578 млрд грн (-23,1%).

Чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины", как отдельного юрлица, в 2020 году составил 18,002 млрд грн против 50,658 млрд грн чистой прибыли за 2019-й. Чистый доход в прошлом году сократился на 32,1% по сравнению с 2019 годом – до 121,059 млрд грн.

Теги: #нафтогаз #ван_дрил #прибыль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:57 04.05.2021
Экс-глава "Нафтогаза" Коболев связывает его увольнение с $2 млрд на счетах компании

Экс-глава "Нафтогаза" Коболев связывает его увольнение с $2 млрд на счетах компании

16:00 04.05.2021
"Нафтогаз" – не тузик, которому говорят "встать!" или "лежать!" - экс-глава НАК Коболев

"Нафтогаз" – не тузик, которому говорят "встать!" или "лежать!" - экс-глава НАК Коболев

13:35 04.05.2021
Работа "Нафтогаза" в отсутствие набсовета будет нарушена – Коболев

Работа "Нафтогаза" в отсутствие набсовета будет нарушена – Коболев

23:54 03.05.2021
Набсовет "Нафтогаза" указал премьеру на нарушение стандартов корпоративного управления при увольнении Коболева

Набсовет "Нафтогаза" указал премьеру на нарушение стандартов корпоративного управления при увольнении Коболева

09:00 02.05.2021
Кабмин призывает Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов

Кабмин призывает Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов

22:27 30.04.2021
Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая

Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая

17:53 30.04.2021
ЕС и МФО усомнились в приверженности Украины курсу реформ в корпоративном управлении из-за способа смены главы "Нафтогаза"

ЕС и МФО усомнились в приверженности Украины курсу реформ в корпоративном управлении из-за способа смены главы "Нафтогаза"

15:05 30.04.2021
Агрохолдинг ИМК в 2020 году нарастил чистую прибыль в 4,3 раза

Агрохолдинг ИМК в 2020 году нарастил чистую прибыль в 4,3 раза

14:59 30.04.2021
"Нова Пошта" в 2020 году увеличила чистую прибыль на четверть

"Нова Пошта" в 2020 году увеличила чистую прибыль на четверть

14:25 30.04.2021
Витренко предложит некоторым экс-сотрудникам "Нафтогаза" вернуться в компанию

Витренко предложит некоторым экс-сотрудникам "Нафтогаза" вернуться в компанию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-глава "Нафтогаза" Коболев связывает его увольнение с $2 млрд на счетах компании

Работа "Нафтогаза" в отсутствие набсовета будет нарушена – Коболев

Независимые эксперты номинационного комитета по назначениям в набсоветы заявили о приостановке работы в Украине

Информация о финотчетности компаний и сведения Госземкадастра будут открыты для украинцев – премьер

Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая

ПОСЛЕДНЕЕ

Шведы чаще других в Европе платят банковскими картами - опрос

Продажи новых легковых авто в Украине за 4 мес. выросли на 30% за счет "рывка" в апреле

Минстратегпром Украины создает Общественный совет

Богатейшие американцы заработали $195 млрд за первые 100 дней президентства Байдена

Сотрудничество Украины и Польши в пограничной инфраструктуре позволит увеличить товарооборот между странами – Шмыгаль

АМКУ запросил мнение компаний по обязательствам "Метинвеста" в случае получения опосредованного контроля над ДМК

Независимые эксперты номинационного комитета по назначениям в набсоветы заявили о приостановке работы в Украине

Информация о финотчетности компаний и сведения Госземкадастра будут открыты для украинцев – премьер

Украина начала закачку газа в ПХГ

Энергоблок №5 Запорожской АЭС выведен в плановый ремонт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА