Работа "Нафтогаза" в отсутствие набсовета будет нарушена – Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" не может работать без наблюдательного совета, так как у него достаточно широкие полномочия, а правительство, как акционер, не сможет их выполнять, считает экс-глава правления компании Андрей Коболев.

"У нас регулярно проходят крупные сделки, и возникает необходимость согласования других важных решений. Кабинет министров не способен в нужный срок принимать такое количество решений", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Коболев отметил, что дело не в составе правительства и конфликте интересов.

"Просто с учетом количества и сложности этих решений Кабмин будет бессилен это делать. Поэтому без наблюдательного совета компания нормально работать не сможет", – подчеркнул он.

Экс-глава правления считает, что нынешний состав наблюдательного совета не заслужил того, чтобы его меняли.

"Я считаю этих людей очень компетентными и профессиональными. Об этом говорит их опыт и результаты деятельности "Нафтогаза", которых мы достигли с их участием", – пояснил он.

Среди достижений он большой вклад в победу в судебной тяжбе с "Газпромом", анбандлинг, создание рынка природного газа.

Коболев напомнил, что после прихода новой политической власти акционер сначала добавил к независимым директорам двух представителей государства Юлию Ковалив (экс-первый замминистра экономики и экс-замглавы Офиса президента) и Наталья Бойко (экс-замминистра энергетики).

"Они хорошо знают "Нафтогаз", и я считаю их профессиональными людьми", – охарактеризовал их экс-глава правления.

Он напомнил, что в течение последнего года конкурсы по отбору членов набсоветов были заморожены, а без конкурса в набсовета НАК был назначен Роберт Бенш, "у которого огромный конфликт интересов, из-за которого он ни разу не смог принять участие в заседаниях совета".

Коболев еще раз заявил, что решение правительства о его увольнении и назначении новым главой правления Юрия Витренко, а также о прекращении полномочий набсовета было нелегитимным и ставит крест на корпоративной реформе в Украине.

"Если установлены новые правила, когда наблюдательный совет не влияет на вопрос оценки, назначения и увольнения, тогда он и не нужен. Если эта история останется в текущем состоянии - это значит, что наблюдательный совет для менеджмента любой государственной компании теперь никто", – подчеркнул экс-глава правления негативный эффект от этого решения.

Он выразил уверенность, что в случае сохранения этой ситуации неизменной, сформировать профессиональный набсовет, пользующийся доверием у партнеров компании, будет невозможно.

"После того, что делали с наблюдательными советами течение 2020 года, ни один нормальный специалист в наблюдательный совет украинской государственной компании не пойдет. Зачем? Чтобы поливали грязью, платили 47 тыс. грн и давали оценку неудовлетворительно те представители правительства, которые имеют очевидный конфликт интересов? ... Я в это не верю. Верю, что будут оставаться такие люди, как Роберт Бенш", – отметил Коболев.

Как сообщалось, Кабинет министров в рамках общего собрания акционеров "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании. Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета НАК - как независимых, так и представителей от государства - с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.

Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Коболева, освободив его с должности главы правления "Нафтогаза" с 28 апреля, избрало и назначило с 29 апреля главой НАК сроком на один год экс-исполнительного директора компании Витренко, бывшего на тот момент и.о. министра энергетики.

В Кабмине заявили, что такое решение вызвано неудовлетворительными финансовыми показателями "Нафтогаза" за 2020 год: 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы. Коболев, в свою очередь, заявляет, что такой результат объясняется прекращением расчетов газсбытов и необходимостью формирования резезвов, о чем правительство было предупреждено, а компания является операционно рентабельной и финансово устойчиво.

США, ЕС и МФО выразили глубокое беспокойство решением КМУ распустить наблюдательный совет и заменить главу "Нафтогаза", усомнившись в приверженности Украины курсу реформ в корпоративном управлении.

Набсовет "Нафтогаза" 30 апреля провел внеочередное заседание при участии Витренко, и в тот же день уведомил о досрочном прекращении своих полномочий с 14 мая, на что Кабмин призвал совет продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.