Экономика

16:31 03.05.2021

Сотрудничество Украины и Польши в пограничной инфраструктуре позволит увеличить товарооборот между странами – Шмыгаль

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Сотрудничество Украины и Польши в пограничной инфраструктуре позволит увеличить товарооборот между странами – Шмыгаль

Взаимное сотрудничество Киева и Варшавы в сфере развития пограничной инфраструктуры позволит эффективнее уничтожать контрабандные схемы и увеличить товарооборот между странами, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В своем сообщении, обнародованном в Фейсбуке, глава украинского правительства рассказал, что на прошлой неделе он провел встречу с вице-премьером Польши Ярославом Говиным.

"Для Украины стратегически важным является укрепление партнерских отношений с польскими соседями. В этом контексте обсудили вопросы региональной безопасности на фоне эскалации конфликта со стороны России. Польша предоставила нам действенную поддержку, за что поблагодарил лично", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что в ходе встречи стороны также обсудили развитие пограничной инфраструктуры.

"Взаимное сотрудничество в этом направлении позволит увеличивать товарооборот между странами, уничтожать контрабандные схемы и обустроить как можно больше современных пунктов пропуска", - подчеркнул премьер.

 

Теги: #шмыгаль #сотрудничество #польша #украина
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