АМКУ запросил мнение компаний по обязательствам "Метинвеста" в случае получения опосредованного контроля над ДМК

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) запросил мнение участников рынка, в частности - металлургических предприятий, относительно добровольных ограничений крупнейшего горно-металлургического холдинга страны – группы "Метинвест" – в случае получения им опосредованного контроля над ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД").

При этом АМКУ опубликовал предложенные группой "Метинвест" обязательства в рамках дела об экономической концентрации.

"Комитет осуществляет рассмотрение дела о концентрации в виде опосредованного приобретения в собственность компанией "Metinvest B.V." (Нидерланды) активов в виде целостного имущественного комплекса (ЦИК), совокупно обеспечивающие хозяйственную деятельность по производству и реализации металлопродукции, принадлежащих ПАО "ДМК". При анализе материалов дела и оценки влияния заявленной концентрации на конкурентную среду на задействованных товарных рынках Комитетом установлено наличие возможных негативных эффектов на рынке чугуна товарного", - констатируется в информации АМКУ.

Также уточняется, что во исполнение требований ст. 31 закона Украины "О защите экономической конкуренции" компания Metinvest предоставила предложения по обязательствам, которые готовы взять на себя участники концентрации для устранения потенциального негативного влияния концентрации на конкуренцию, и позволяют Антимонопольном комитета Украины принять решение о предоставлении разрешения на концентрацию.

Так, с целью смягчения потенциального негативного влияния концентрации в виде опосредованного приобретения в собственность компанией Metinvest активов в виде ЦИК ДМК на конкуренцию на рынке, который включает чугун товарный (чушковый), обязать компанию Metinvest, с учетом отношений контроля, в течение трех лет не допускать необоснованного отказа от реализации чугуна товарного субъектам хозяйствования, не связанным на момент совершения концентрации отношениями контроля с компанией Metinvest. А именно - при наличии запросов со стороны таких субъектов хозяйствованияобеспечивать реализацию чугуна в объеме не менее 12 тыс. тонн ежегодно.

При реализации товарного чугуна применять рыночные цены.

Предоставлять АМКУ в течение трех лет, начиная со следующего года после осуществления концентрации, один раз в год информацию об объемах поставок на рынок Украины чугуна товарного производства компании Metinvest BV в натуральном и стоимостном выражении, с указанием потребителей и цен реализации.

"С целью сбора данных относительно отзывов других участников рынка просим заинтересованных лиц присылать информацию, замечания и предложения по вопросу обязательств в пределах указанной концентрации до 11 мая 2021г.", - резюмируется в объявлении АМКУ.

Как сообщалось, АМКУ 11 февраля 2021 года объявил о начале рассмотрения дела об опосредованном приобретении группой "Метинвест" ЦИК ДМК. Ранее, 28 января этого года, АМКУ предоставил разрешение на приобретение ЦИК "ДМК" крупной компании по торговле металлами и металлическими рудами ООО "Оптимал Трейд" (Киев), которой акционеры ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" в сентябре 2020 года переуступили права требования задолженности ДМК на 8,175 млрд грн.

Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве ДМК в мае 2019 года. Тогда кредиторы заявили о требованиях к ДМК на сумму около 130 млрд грн, в том числе требования ООО "Оптимал Трейд" составляли 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – 20,7 млрд грн.

Бенефициаром зарегистрированного в сентябре 2017 года торговца металлами и металлическими рудами "Оптимал Трейд" с выручкой 17,3 млрд грн в 2019 году в госреестре указан Олег Семенов из Херсона, который владеет ею через кипрскую NerseliaHoldingLtd.

Также сообщалось, что группа компаний "Метинвест" не приняла окончательного решения о покупке ЦИК ДМК: "Разрешение АМКУ не означает приобретение комбината, а только дает право принять участие в торгах за его активы. Принимая во внимание значительный простой завода, его остановку в 2017 году и, как следствие, достаточно плохое техническое состояние, "Метинвест" еще не принял окончательного решения об участии в конкурсе на покупку активов ДМК", - говорилось в ответе группы на запрос агентству "Интерфакс-Украина" в 11 февраля 2021 года.

"Метинвест" напомнил, что ДМК уже около двух лет проходит процедуру банкротства, а с октября 2020 года находится в стадии санации, который предусмотрено удовлетворение требований кредиторов путем продажи активов комбината на торгах, взыскания дебиторской задолженности и продажи непрофильных активов. При этом в ответе подчеркивалось, что "Метинвест" является лишь одним не самым крупным из 230 кредиторов ДМК, которые большинством голосов поддержали план санации.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевскийметкомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК и меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия). ISD-HutaCzestochowa (Польша) находится в процессе банкротства и ИСД утратил контроль над предприятием.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".